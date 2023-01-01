«Підтримка України не послабиться», – Кличко зустрівся з директорами американського Міжнародного Республіканського Інституту

«Підтримка України не послабиться», – Кличко зустрівся з директорами американського Міжнародного Республіканського Інституту
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з регіональним керівництвом американської неурядової організації Міжнародний Республіканський Інститут (IRI) та обговорив допомогу Україні та актуальні питання місцевого самоврядування.

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Зустрівся з директором американської неурядової організації Міжнародний Республіканський Інститут (IRI) в Україні Майклом Дракманом та старшим регіональним директором з питань Євразії IRI Стівеном Ніксом. Обговорили ситуацію в Україні та в Києві. Зокрема, також питання місцевого самоврядування та зусилля громад в контексті викликів, які постали перед ними напередодні складної зими», - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що американські партнери засвідчили підтримку боротьби України Сполученими Штатами і запевнили, що продовжать робити все, аби ця підтримка не послаблювалася з боку всіх політичних сил США.

Кличко підкреслив, що Міжнародний Республіканський Інститут продовжує справу відомого американського сенатора, великого друга України, який останні 25 років свого життя очолював цю організацію. Маккейн багато зробив для сприяння і підтримки демократичних перетворень в Україні, впровадження необхідних реформ. Також підтримував Україну в її протистоянні російській агресії, очолював роботу Сенату США з допомоги Україні і в запровадженні санкцій проти росії в 2014 році.
«Підтримка України не послабиться», – Кличко зустрівся з директорами американського Міжнародного Республіканського Інституту

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко взяв участь у саміті Інституту Стерна Стюарта в Німеччині як один із ключових спікерів і говорив про посилення підтримки України та важливість реформ. Також Кличко зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та обговорив забезпечення України далекобійною зброєю.
«Підтримка України не послабиться», – Кличко зустрівся з директорами американського Міжнародного Республіканського Інституту

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Теги: Кличко
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