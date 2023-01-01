«Приліг відпочити»: копи на Волині затримали чоловіка з дурманом

У Ковелі патрульні поліцейські виявили наркотичні речовини у місцевого мешканця.Про це в телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Поліцейські отримали повідомлення від жінки. Та розповіла, що до неї на подвір’я приватного домогосподарства, прийшов знайомий. З цим чоловіком у неї виникла словесна перепалка, що переросла в шарпанину, тож заявниця викликала поліцію.Коли патрульні прибули за вказаною адресою, громадянин вже перебував на землі посеред двору. Він був у свідомості і повідомив, що "приліг відпочити". З кишені чоловіка виглядав пакетик, з речовиною зеленого кольору рослинного походження, що була схожа на наркотичну.Оскільки зберігання таких речей тягне за собою кримінальну відповідальність, на місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу.