«Приліг відпочити»: копи на Волині затримали чоловіка з дурманом

«Приліг відпочити»: копи на Волині затримали чоловіка з дурманом
У Ковелі патрульні поліцейські виявили наркотичні речовини у місцевого мешканця.

Про це в телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Поліцейські отримали повідомлення від жінки. Та розповіла, що до неї на подвір’я приватного домогосподарства, прийшов знайомий. З цим чоловіком у неї виникла словесна перепалка, що переросла в шарпанину, тож заявниця викликала поліцію.

Коли патрульні прибули за вказаною адресою, громадянин вже перебував на землі посеред двору. Він був у свідомості і повідомив, що "приліг відпочити". З кишені чоловіка виглядав пакетик, з речовиною зеленого кольору рослинного походження, що була схожа на наркотичну.
«Приліг відпочити»: копи на Волині затримали чоловіка з дурманом

Оскільки зберігання таких речей тягне за собою кримінальну відповідальність, на місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу.
«Приліг відпочити»: копи на Волині затримали чоловіка з дурманом

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: наркотики, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Понад 400 правопорушників затримали волинські прикордонники з початку року
Сьогодні, 17:30
«Плине кача»: місто на Волині попрощалося із Героєм Олександром Юзвиком
Сьогодні, 17:28
«Приліг відпочити»: копи на Волині затримали чоловіка з дурманом
Сьогодні, 17:15
Росію вигнали з МОК
Сьогодні, 17:10
«Підтримка України не послабиться», – Кличко зустрівся з директорами американського Міжнародного Республіканського Інституту
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Чоловік із тюрми на Волині керував масштабним наркотрафіком Чоловік із тюрми на Волині керував масштабним наркотрафіком
29 вересень, 14:16
На Волині спіймали водія «під наркотиками» та з чужими правами На Волині спіймали водія «під наркотиками» та з чужими правами
07 серпень, 16:41
На Волині затримали 28-річного велосипедиста з наркотиками На Волині затримали 28-річного велосипедиста з наркотиками
19 червень, 11:40
У Луцьку чоловік вживав наркотики в торговому центрі У Луцьку чоловік вживав наркотики в торговому центрі
28 травень, 14:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Перемоги в Луцьку через аварію ускладнений рух
Сьогодні, 18:29
 0
Молодь на Волині провела акцію на підтримку захисників Авдіївки
Сьогодні, 18:23
 0
У місті на Волині заборонили російськомовні музику і фільми
Сьогодні, 18:05
 0
На Волині ексчиновниця вимагає у НАБУ і прокуратури майже 400 тисяч
Сьогодні, 17:48
 0
Понад 400 правопорушників затримали волинські прикордонники з початку року
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8