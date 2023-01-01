Росію вигнали з МОК

Росію вигнали з МОК
Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення щодо виключення Олімпійського комітету росії зі свого складу.

Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.

Таким чином, в організації відреагували на незаконне включення до складу ОКР олімпійських рад з тимчасово окупованих територій України.

Росію вигнали з МОК

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Теги: війна, світ
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