Росію вигнали з МОК
Сьогодні, 17:10
Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення щодо виключення Олімпійського комітету росії зі свого складу.
Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
Таким чином, в організації відреагували на незаконне включення до складу ОКР олімпійських рад з тимчасово окупованих територій України.
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Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
Таким чином, в організації відреагували на незаконне включення до складу ОКР олімпійських рад з тимчасово окупованих територій України.
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