Росію вигнали з МОК





Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.



Таким чином, в організації відреагували на незаконне включення до складу ОКР олімпійських рад з тимчасово окупованих територій України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення щодо виключення Олімпійського комітету росії зі свого складу.Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.Таким чином, в організації відреагували на незаконне включення до складу ОКР олімпійських рад з тимчасово окупованих територій України.

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