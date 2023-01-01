«Плине кача»: місто на Волині попрощалося із Героєм Олександром Юзвиком
Сьогодні, 17:28
У Берестечку на Волині сьогодні, 12 жовтня, провели в останню путь військовослужбовця Олександра Юзвика.
Про це повідомили в Берестечківській міськраді.
«І знову плине кача...В останню дорогу місто проводжало жителя с.Гумнище Олександра Юзвика, серце якого зупинилось на війні. Вічна пам'ять і шана нашому землякові», - повідомили у міській громаді.
Нагадаємо, Олександр Юзвик, 1977 р.н., сержант Збройних Сил України помер, перебуваючи на бойових позиціях в Харківській області.
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Про це повідомили в Берестечківській міськраді.
«І знову плине кача...В останню дорогу місто проводжало жителя с.Гумнище Олександра Юзвика, серце якого зупинилось на війні. Вічна пам'ять і шана нашому землякові», - повідомили у міській громаді.
Нагадаємо, Олександр Юзвик, 1977 р.н., сержант Збройних Сил України помер, перебуваючи на бойових позиціях в Харківській області.
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