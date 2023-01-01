Понад 400 правопорушників затримали волинські прикордонники з початку року

Понад 400 правопорушників затримали волинські прикордонники з початку року
Прикордонники Волинського загону продовжують виконувати бойові завдання у складі Сил оборони України та ефективно протидіяти протиправній діяльності на державному кордоні.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Так, з початку року охоронці кордону затримали більш ніж 400 порушників законодавства з прикордонних питань, виявили 80 одиниць зброї, майже сотню боєприпасів та 18 кілограмів наркотичних речовин.

З різних причин прикордонники відмовили у пропуску майже 4,5 тис. особам. Під час прикордонного контролю інспектори виявили 200 документів з ознаками підробки. Їх правопорушники використовували аби незаконно перетнути українсько-польський кордон. Найчастіше підробляли військово-облікові документи.

Оперативниками прикордонного загону припинено діяльність двох організованих злочинних угрупування та протиправної групи, які спеціалізувались на налагодженні каналів незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб за кордон, шляхом підробки дозвільних документів, в тому числі внесення фіктивних даних в систему «Шлях».

За матеріалами прикордонного загону з початку року правоохоронцями розпочато більш ніж 20 кримінальних проваджень за ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Фігурантам оголошено 357 підозр.

За вчинені кримінальні правопорушення засуджено 55 громадян України.

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Теги: Волинь, прикордонники
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