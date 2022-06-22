У місті на Волині заборонили російськомовні музику і фільми





Про це повідомляє



Проєкт рішення запропонувала депутатка Марина Єлева.



Мета – захистити український інформаційний простір від гібридних впливів держави-агресора, що намагається завадити зміцненню національної ідентичності, збереженню національної культури, традицій, звичаїв, історичної пам’яті.



Під публічним використанням російськомовного культурного продукту слід розуміти публічне виконання, публічний показ, публічна демонстрація, публічне сповіщення тощо, тобто публічне одноразове чи багаторазове представлення публіці у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім`ї чи близьких знайомих цієї сім`ї особи, яка здійснює виконання, показ, демонстрацію тощо культурного продукту (терміни вжиті в значенні Закону України «Про авторське право і суміжні права»).



«Отже проєктом рішення фактично пропонується запровадити заборону на публічне одноразове чи багаторазове представлення публіці у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім`ї чи близьких знайомих цієї сім`ї особи, яка здійснює виконання, показ, демонстрацію тощо російськомовних товарів та послуг, що виробляються в процесі провадження діяльності у сфері культури для задоволення культурних потреб громадян (книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори та їх демонстрування, аудіопродукція (музичні звукозаписи), творів та документів на новітніх носіях інформації, виробів художніх промислів, театральних та циркових вистав, концертів, культурно-освітніх послуг тощо), а також об`єктів матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України, на території міста Нововолинська до моменту повного припинення окупації території України», - зазначає видання.



Рішення депутати підтримали одноголосно.



Згідно з рішенням, мають проінформувати про мораторій на російський продукт комунальні підприємства та установи, а також юридичних та фізичних осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську заборонили публічне використання російськомовного культурного продукту.Про це повідомляє Буг Проєкт рішення запропонувала депутаткаМета – захистити український інформаційний простір від гібридних впливів держави-агресора, що намагається завадити зміцненню національної ідентичності, збереженню національної культури, традицій, звичаїв, історичної пам’яті.Під публічним використанням російськомовного культурного продукту слід розуміти публічне виконання, публічний показ, публічна демонстрація, публічне сповіщення тощо, тобто публічне одноразове чи багаторазове представлення публіці у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім`ї чи близьких знайомих цієї сім`ї особи, яка здійснює виконання, показ, демонстрацію тощо культурного продукту (терміни вжиті в значенні Закону України «Про авторське право і суміжні права»).«Отже проєктом рішення фактично пропонується запровадити заборону на публічне одноразове чи багаторазове представлення публіці у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім`ї чи близьких знайомих цієї сім`ї особи, яка здійснює виконання, показ, демонстрацію тощо російськомовних товарів та послуг, що виробляються в процесі провадження діяльності у сфері культури для задоволення культурних потреб громадян (книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори та їх демонстрування, аудіопродукція (музичні звукозаписи), творів та документів на новітніх носіях інформації, виробів художніх промислів, театральних та циркових вистав, концертів, культурно-освітніх послуг тощо), а також об`єктів матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України, на території міста Нововолинська до моменту повного припинення окупації території України», - зазначає видання.Рішення депутати підтримали одноголосно.Згідно з рішенням, мають проінформувати про мораторій на російський продукт комунальні підприємства та установи, а також юридичних та фізичних осіб.

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