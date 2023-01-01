На Перемоги в Луцьку через аварію ускладнений рух





Про це пише



За словами очевидців, на дорозі не розминулися два автомобілі.



За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав. Одна з автівок зазнала ушкоджень.



На вказаній ділянці дороги рух ускладнено.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Перемоги сьогодні, 12 жовтня, надвечір трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це пише Конкурент За словами очевидців, на дорозі не розминулися два автомобілі.За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав. Одна з автівок зазнала ушкоджень.На вказаній ділянці дороги рух ускладнено.Деталі – згодом.

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