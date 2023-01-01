На Перемоги в Луцьку через аварію ускладнений рух
Сьогодні, 18:29
На проспекті Перемоги сьогодні, 12 жовтня, надвечір трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це пише Конкурент.
За словами очевидців, на дорозі не розминулися два автомобілі.
За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав. Одна з автівок зазнала ушкоджень.
На вказаній ділянці дороги рух ускладнено.
Деталі – згодом.
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Про це пише Конкурент.
За словами очевидців, на дорозі не розминулися два автомобілі.
За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав. Одна з автівок зазнала ушкоджень.
На вказаній ділянці дороги рух ускладнено.
Деталі – згодом.
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