На Перемоги в Луцьку через аварію ускладнений рух

На Перемоги в Луцьку через аварію ускладнений рух
На проспекті Перемоги сьогодні, 12 жовтня, надвечір трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це пише Конкурент.

За словами очевидців, на дорозі не розминулися два автомобілі.

За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав. Одна з автівок зазнала ушкоджень.
На Перемоги в Луцьку через аварію ускладнений рух

На вказаній ділянці дороги рух ускладнено.

Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, Луцьк
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