У центральному парку Луцька демонтували «чортове колесо»

У центральному парку Луцька демонтували «чортове колесо»
Атракціон «Колесо огляду» у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку демонтували.

Про це повідомляє Конкурент.

«Колесо огляду» – один з найстаріших атракціонів у центральному парку Луцька. Ще донедавна основа від «Колеса огляду» без кабінок височіла над містом. Тепер же демонтували і її.



Розбирати старі атракціони у парку почали ще в березні. Їх демонтували у рамках реставрації, яку здійснює новий орендар. Договір підписали на п'ять років. Однією з умов договору було проведення ремонтних робіт та поточне обслуговування атракціонів коштом підприємця, а також їх повторне експертне обстеження для подальшої експлуатації.

Ще у травні у парку встановили і запустили нові атракціони: «Пожежна машина», «Дитячий лабіринт», «Батутна арена» та інші.
Натомість тривали роботи з реставрації інших старих атракціонів, зокрема й «Колеса огляду».

Як повідомлялося раніше, «Колесо огляду» змінить локацію, адже зараз атракціон розташований в такому місці, що Луцьк видно лише з верхньої точки, бо навколо ростуть дерева.

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Теги: парк, Луцьк
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Коментарі 1
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Демонтували ще навесні. Лежить металолом. В "Конкурента" загальмована реакція. Як для ЗМІ, то це не вельми красиво.
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