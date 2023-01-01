У центральному парку Луцька демонтували «чортове колесо»





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«Колесо огляду» – один з найстаріших атракціонів у центральному парку Луцька. Ще донедавна основа від «Колеса огляду» без кабінок височіла над містом. Тепер же демонтували і її.







Розбирати старі атракціони у парку почали ще в березні. Їх демонтували у рамках реставрації, яку здійснює новий орендар. Договір підписали на п'ять років. Однією з умов договору було проведення ремонтних робіт та поточне обслуговування атракціонів коштом підприємця, а також їх повторне експертне обстеження для подальшої експлуатації.



Ще у травні у парку встановили і запустили нові атракціони: «Пожежна машина», «Дитячий лабіринт», «Батутна арена» та інші.

Натомість тривали роботи з реставрації інших старих атракціонів, зокрема й «Колеса огляду».



Як повідомлялося раніше, «Колесо огляду» змінить локацію, адже зараз атракціон розташований в такому місці, що Луцьк видно лише з верхньої точки, бо навколо ростуть дерева.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Атракціон «Колесо огляду» у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку демонтували.Про це повідомляє Конкурент «Колесо огляду» – один з найстаріших атракціонів у центральному парку Луцька. Ще донедавна основа від «Колеса огляду» без кабінок височіла над містом. Тепер же демонтували і її.Розбирати старі атракціони у парку почали ще в березні. Їх демонтували у рамках реставрації, яку здійснює новий орендар. Договір підписали на п'ять років. Однією з умов договору було проведення ремонтних робіт та поточне обслуговування атракціонів коштом підприємця, а також їх повторне експертне обстеження для подальшої експлуатації.Ще у травні у парку встановили і запустили нові атракціони: «Пожежна машина», «Дитячий лабіринт», «Батутна арена» та інші.Натомість тривали роботи з реставрації інших старих атракціонів, зокрема й «Колеса огляду».Як повідомлялося раніше, «Колесо огляду» змінить локацію, адже зараз атракціон розташований в такому місці, що Луцьк видно лише з верхньої точки, бо навколо ростуть дерева.

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