У Луцьку за хабар судять землевпорядника Підгайцівської сільради





Під час чергового засідання допитали двох свідків - працівників тієї ж сільської ради, інформує



Нагадаємо, 3 березня після чергової сесії Підгайцівської сільської ради правоохоронці затримали землевпорядника громади Віталія Копюка з отриманим хабарем. У нього знайшли мічені купюри - в автомобілі, де він отримував другу частину суми після того, як депутати прийняли на сесії відповідне рішення. А також частину мічених грошей, які він отримав як аванс, вилучили під час обшуку вдома.



Загалом у чиновника знайшли близько мільйона гривень, які він заховав у своєму будинку.



Віталію Копюку висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.



У четвер, 12 жовтня, під час розгляду справи у Луцькому міськрайонному суді допитали двох свідків: державну реєстраторку Підгайцівської сільської ради Мар'яну Гедз та секретарку Підгайцівської сільської ради Ольгу Овсіюк.



За даними слідства, посадовець вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 4400 доларів США за вплив на посадових осіб громади щодо прийняття рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки з земель для ведення особистого селянського господарства на землі комерційного призначення. Заяву про зміну цільового призначення земельної ділянки подавала Ольга Фукс, а реєструвала її державна реєстраторка Підгайцівської сільської ради Мар'яна Гедз, яка заперечила будь-який вплив на неї з боку підозрюваного Віталія Копюка.



«Жодного впливу з боку Віталія Копюка на мене здійснено не було. Мені принесли документи, вони були в порядку, я їх зареєструвала», - стверджує Мар'яна Гедз.



Секретарка Підгайцівської сільської ради Ольга Овсіюк у суді пригадала події, які передували затриманню Віталія Копюка.



«Була сесія сільської ради. Депутати більшістю голосів підтримали рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки. Після сесії Віталій Копюк попросив мене роздрукувати це рішення, я роздрукувала. Пізніше я побачила, що його затримали».



На запитання прокурора Тараса Гуцуляка, хто носив рішення депутатів на підпис голові сільради, Ольга Овсіюк відповіла, що не пам'ятає: «Багато часу пройшло з тієї пори, я не пам'ятаю. Зазвичай я заношу на підпис».



Своєю чергою адвокат підсудного Олексій Куденьчук поцікавився у свідка, чи відома їй будь-яка інформація про здійснення впливу на депутатів сільради щодо прийняття рішення про зміну цільового призначення даної земельної ділянки, на що отримав заперечення:



«Ні, про такі факти мені невідомо», - зауважила Ольга Овсіюк.



Підозрюваний Віталій Копюк також звертався із запитаннями до свідків, проте заборонив журналістам публікувати його слова та фотографувати.



Наступне судове засідання щодо цієї справи запланували на 25 жовтня 2023 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На лаві підсудних опинився землевпорядник Підгайцівської сільської ради Віталій Копюк, якого затримали під час отримання хабара.Під час чергового засідання допитали двох свідків - працівників тієї ж сільської ради, інформує ВСН Нагадаємо, 3 березня після чергової сесії Підгайцівської сільської ради правоохоронцігромади Віталія Копюка з отриманим хабарем. У нього знайшли мічені купюри - в автомобілі, де він отримував другу частину суми після того, як депутати прийняли на сесії відповідне рішення. А також частину мічених грошей, які він отримав як аванс, вилучили під час обшуку вдома.Загалом у чиновника знайшли близько мільйона гривень, які він заховав у своєму будинку.Віталію Копюку висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.У четвер, 12 жовтня, під час розгляду справи у Луцькому міськрайонному суді допитали двох свідків: державну реєстраторку Підгайцівської сільської ради Мар'яну Гедз та секретарку Підгайцівської сільської ради Ольгу Овсіюк.За даними слідства,від громадянина неправомірну вигоду в сумі 4400 доларів США за вплив на посадових осіб громади щодо прийняття рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки з земель для ведення особистого селянського господарства на землі комерційного призначення. Заяву про зміну цільового призначення земельної ділянки подавала Ольга Фукс, а реєструвала її державна реєстраторка Підгайцівської сільської ради Мар'яна Гедз, яка заперечила будь-який вплив на неї з боку підозрюваного Віталія Копюка.«Жодного впливу з боку Віталія Копюка на мене здійснено не було. Мені принесли документи, вони були в порядку, я їх зареєструвала», - стверджує Мар'яна Гедз.Секретарка Підгайцівської сільської ради Ольга Овсіюк у суді пригадала події, які передували затриманню Віталія Копюка.«Була сесія сільської ради. Депутати більшістю голосів підтримали рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки. Після сесії Віталій Копюк попросив мене роздрукувати це рішення, я роздрукувала. Пізніше я побачила, що його затримали».На запитання прокурора Тараса Гуцуляка, хто носив рішення депутатів на підпис голові сільради, Ольга Овсіюк відповіла, що не пам'ятає: «Багато часу пройшло з тієї пори, я не пам'ятаю. Зазвичай я заношу на підпис».Своєю чергою адвокат підсудного Олексій Куденьчук поцікавився у свідка, чи відома їй будь-яка інформація про здійснення впливу на депутатів сільради щодо прийняття рішення про зміну цільового призначення даної земельної ділянки, на що отримав заперечення:«Ні, про такі факти мені невідомо», - зауважила Ольга Овсіюк.Підозрюваний Віталій Копюк також звертався із запитаннями до свідків, проте заборонив журналістам публікувати його слова та фотографувати.Наступне судове засідання щодо цієї справи запланували на 25 жовтня 2023 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію