На Волині поліцейський врятував чоловіка з палаючого будинку
Сьогодні, 20:34
У селі Краснилівка на Камінь-Каширщині 21-річний оперуповноважений карного розшуку Валентин Гінчук врятував з палаючого будинку 55-річного чоловіка.
Пожежа сталася 12 жовтня, близько 17 години, - повідомляють у поліції Волинської області.
Перебуваючи у населеному пункті у службових питаннях, поліцейський став очевидцем пожежі. Не гаючи ані секунди, він кинувся до оселі, де могли перебувати люди.
Всередині палаючого будинку дійсно виявив чоловіка, якого негайно виніс у безпечне місце.
Правоохоронець розпочав гасити пожежу та викликав усі необхідні служби.
На місце події прибули пожежники та слідчо-оперативна група. Будинок частково постраждав, однак господар неушкоджений, за що щиро вдячний поліцейському.
Наразі життю 55-річного жителя с.Краснилівка нічого не загрожує.
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Пожежа сталася 12 жовтня, близько 17 години, - повідомляють у поліції Волинської області.
Перебуваючи у населеному пункті у службових питаннях, поліцейський став очевидцем пожежі. Не гаючи ані секунди, він кинувся до оселі, де могли перебувати люди.
Всередині палаючого будинку дійсно виявив чоловіка, якого негайно виніс у безпечне місце.
Правоохоронець розпочав гасити пожежу та викликав усі необхідні служби.
На місце події прибули пожежники та слідчо-оперативна група. Будинок частково постраждав, однак господар неушкоджений, за що щиро вдячний поліцейському.
Наразі життю 55-річного жителя с.Краснилівка нічого не загрожує.
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