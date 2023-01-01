На Волині поліцейський врятував чоловіка з палаючого будинку

У селі Краснилівка на Камінь-Каширщині 21-річний оперуповноважений карного розшукуврятував з палаючого будинку 55-річного чоловіка.Пожежа сталася 12 жовтня, близько 17 години, - повідомляють у поліції Волинської області.Перебуваючи у населеному пункті у службових питаннях, поліцейський став очевидцем пожежі. Не гаючи ані секунди, він кинувся до оселі, де могли перебувати люди.Всередині палаючого будинку дійсно виявив чоловіка, якого негайно виніс у безпечне місце.Правоохоронець розпочав гасити пожежу та викликав усі необхідні служби.На місце події прибули пожежники та слідчо-оперативна група. Будинок частково постраждав, однак господар неушкоджений, за що щиро вдячний поліцейському.Наразі життю 55-річного жителя с.Краснилівка нічого не загрожує.