ПАРЄ ввизнала Голодомор геноцидом українського народу

ПАРЄ ввизнала Голодомор геноцидом українського народу
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проголосувала за визнання Голодомору актом геноциду українського народу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та очільник МЗС Дмитро Кулеба.

"Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче", – йдеться у дописі Зеленського.

Також президент подякував ПАРЄ за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Глава МЗС також подякував членам ПАРЄ за визнання сталінського Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.

"Важливо, що ПАРЄ підбадьорила інші парламенти слідувати цьому прикладу. Це морально, історично та політично правильно", - зауважив Кулеба.

Рішення ухвалили 73 голосами "за" і одним "проти".

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент.

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Теги: Україна, політика, історія, ПАРЄ, Голодомор
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