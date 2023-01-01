Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

На Волині – хмарно з проясненнями. Вночі помірний дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура в Луцьку вночі 10-12° тепла, вдень 16-18° тепла.

По області вночі 8-13° тепла, вдень 14-19° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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