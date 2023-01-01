Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



На Волині – хмарно з проясненнями. Вночі помірний дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.



Температура в Луцьку вночі 10-12° тепла, вдень 16-18° тепла.



По області вночі 8-13° тепла, вдень 14-19° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.На Волині – хмарно з проясненнями. Вночі помірний дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.Температура в Луцьку вночі 10-12° тепла, вдень 16-18° тепла.По області вночі 8-13° тепла, вдень 14-19° тепла.

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