Лікарі назвали, скільки дітей на Волині не мають щеплення від кору

Лікарі назвали, скільки дітей на Волині не мають щеплення від кору
Станом на 12 жовтня на Волині проти кору щепили 42 % дітей серед тих, хто з тих чи інших причин пропустив вакцинацію проти КПК.

Цього показника наразі недостатньо для формування колективного імунітету, розповіла під час брифінгу начальниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко, повідомляє Суспільне.

Зі слів епідеміологині, у рамках Національної кампанії з вакцинації проти кору, яка стартувала у липні цього року, на Волині мають щепити дев'ять тисяч дітей віком від двох до 17 років. Найбільше нещеплених — віком від семи років.

"Кір — найзаразніша інфекція у світі. Зараз в Україні є високий ризик виникнення спалаху цієї хвороби" — додала Наталія Янко.

За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, від початку року на Волині зареєстрували три випадки кору. Загалом в Україні — 43.


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Теги: лікарі, хвороба
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