На фронті загинули воїни Андрій Вовк та Іван Вознюк з волинського міста

На фронті загинули воїни Андрій Вовк та Іван Вознюк з волинського міста
Російсько-українська війна забрала життя у двох воїнів з Нововолинська, які захищали незалежність та територіальну цілісність Батьківщини.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Громада втратила двох захисників - Івана Вознюка, 1985 року народження та Андрія Вовка, 1983 року народження, жителів Нововолинська.
На фронті загинули воїни Андрій Вовк та Іван Вознюк з волинського міста
На фронті загинули воїни Андрій Вовк та Іван Вознюк з волинського міста

Інформація щодо прибуття тіл і чину погребіння буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює найщиріші співчуття рідним та близьким загиблим.

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Теги: війна, Україна, смерть, Нововолинськ
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