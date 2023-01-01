На фронті загинули воїни Андрій Вовк та Іван Вознюк з волинського міста





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Громада втратила двох захисників - Івана Вознюка, 1985 року народження та Андрія Вовка, 1983 року народження, жителів Нововолинська.



Інформація щодо прибуття тіл і чину погребіння буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює найщиріші співчуття рідним та близьким загиблим.

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