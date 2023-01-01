«Вовчик», «Дикий», «Козак» і «Марічка»: з Волині для військових передали 4 автомобілі

Голова обласної ради Григорій Недопад спільно з Рожищенською Самообороною, ГО «Волинський Центр Протидії Корупції», польським самоврядуванням та українськими волонтерами у Польщі передали на передову чергову партію автомобілів.Про це йдеться на сторінці Волинської обласної ради.«Авто різного призначення – це те, у чому на передовій є постійна і першочергова потреба. Попит великий, а от пропозицій – усе менше. Тому Волиньрада звернулася з клопотанням щодо автотранспорту до п’яти воєводств Польщі, з якими у нас партнерські стосунки. Першим відгукнулося Мазовецьке воєводство, надавши допомогу трьома автомобілями», - розповів Григорій Недопад.Їх на користь ЗСУ передала станція швидкої допомоги міста Сельдце SPZOZ "RM-MEDITRANS". Skoda Octavia слугувала адміністрації, а два Mersedes-Benz використовувалися як карети швидкої, тож цілковито пристосовані для медичних потреб. На знак вдячності представникам польської влади волонтери передали символічний «шматок війни» - уламок бомби, розфарбований дівчинкою, рідні якої постраждали від ракетного удару по одному з міст України.Четверте авто, завдяки донатам українців та поляків, придбав волинянин Андрій Максімов. Він давно мешкає і працює у Польщі, а з початком великої війни заснував волонтерський центр «Разом – ми сила» і невтомно допомагає співвітчизникам. Саме Андрій разом з однодумцями відремонтували, пофарбували та додатково обладнали усі 4 автомобілі. На них встановили лебідки, камери нічного бачення, аби пересуватися вночі з вимкненими фарами, перетворювачі електроенергії та ін.Крім того, враховуючи особливості підрозділу, якому призначається, кожна машина отримала персональне ім’я: «ВОВЧИК», «ДИКИЙ», «КОЗАК» і «МАРІЧКА». Тож три медавтомобілі для евакуації поранених з поля бою до стабілізаційних пунктів доправлять батальйону «Вовки Да Вінчі» 67-ої ОМБр, холодноярівцям 93-ої окремої бригада та морським піхотинцям 35-ої. А от легковик слугуватиме аеророзвідникам волинської «сотки», - про це розповіла волонтерка Марія Розік. Вона також додала, що учасниці ще однієї української громадської організації в Польщі «Відвага без кордонів» виготовили для авто маскувальні сітки. Крім того, автомобілі завантажили антисептиками та виробами медичного призначення.