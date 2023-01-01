Молодь на Волині провела акцію на підтримку захисників Авдіївки
Сьогодні, 18:23
У Рожищі на Волині група молодих людей провела акцію на підтримку захисників Авдіївки.
Про це повідомляє у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
У сквері Борців за Незалежність України діти вивісили банер «Авдіївка», нагадуючи кожному про важкі бої, що тривають у цьому місті.
Слід зазначити, що на цьому напрямку серед бійців є волиняни.
Юні рожищани уже не вперше вивішують назви міст у сквері. Символічно те, що після напису Харків звільнили Харківщину і така ж історія з Херсоном.
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Про це повідомляє у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
У сквері Борців за Незалежність України діти вивісили банер «Авдіївка», нагадуючи кожному про важкі бої, що тривають у цьому місті.
Слід зазначити, що на цьому напрямку серед бійців є волиняни.
Юні рожищани уже не вперше вивішують назви міст у сквері. Символічно те, що після напису Харків звільнили Харківщину і така ж історія з Херсоном.
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