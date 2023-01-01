Молодь на Волині провела акцію на підтримку захисників Авдіївки

Молодь на Волині провела акцію на підтримку захисників Авдіївки
У Рожищі на Волині група молодих людей провела акцію на підтримку захисників Авдіївки.

Про це повідомляє у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.

У сквері Борців за Незалежність України діти вивісили банер «Авдіївка», нагадуючи кожному про важкі бої, що тривають у цьому місті.

Слід зазначити, що на цьому напрямку серед бійців є волиняни.

Юні рожищани уже не вперше вивішують назви міст у сквері. Символічно те, що після напису Харків звільнили Харківщину і така ж історія з Херсоном.
Молодь на Волині провела акцію на підтримку захисників Авдіївки
Молодь на Волині провела акцію на підтримку захисників Авдіївки
Молодь на Волині провела акцію на підтримку захисників Авдіївки
Молодь на Волині провела акцію на підтримку захисників Авдіївки

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Теги: діти, Волинь
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