Молодь на Волині провела акцію на підтримку захисників Авдіївки

У Рожищі на Волині група молодих людей провела акцію на підтримку захисників Авдіївки.Про це повідомляє у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.У сквері Борців за Незалежність України діти вивісили банер «Авдіївка», нагадуючи кожному про важкі бої, що тривають у цьому місті.Слід зазначити, що на цьому напрямку серед бійців є волиняни.Юні рожищани уже не вперше вивішують назви міст у сквері. Символічно те, що після напису Харків звільнили Харківщину і така ж історія з Херсоном.