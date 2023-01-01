Кличко зустрівся з главою МЗС Німеччини: говорили про надання Україні спецтехніки для військових та допомогу у поверненні дітей

Віталій Кличко та його брат Володимир Кличко провели зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Обговорювали подальшу допомогу Україні, зокрема військову.



Про це повідомив у Facebook Віталій Кличко.



«Зустрілися разом з Володимиром із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Говорили про подальшу підтримку і допомогу Україні в боротьбі з російським агресором. Зокрема, і про надання Німеччиною спецтехніки для Державної прикордонної служби - для захисту кордону України в регіонах, що межують з Росією та Білоруссю», - повідомив Віталій Кличко.



Також, за його словами, обговорювалася допомога Німеччини у поверненні українських дітей, яких викрала росія.



«Торкнулися питання, щодо якого необхідна невідкладна допомога цивілізованого світу, - повернення на Батьківщину українських дітей, яких викрала і вивезла з окупованих територій росія», - зазначив Кличко.



Як повідомив мер Києва, крім того, йшлося й про фінансову допомогу німецького уряду в цифровізації архівів про злочини нацистів у Другу світову - в Бабиному яру, і про злочини проти людяності російських варварів у сучасній Україні.



Раніше Віталій Кличко



Також повідомлялося, що за ініціативи мера Києва Віталія Кличка Київ цього року збільшив допомогу ЗСУ з бюджету міста до 5 мільярдів гривень.

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