Помер професор луцького вишу
Сьогодні, 13:52
Непоправна втрата у колективі ЛНТУ. Помер доктор технічних наук, професор кафедри інженерії програмного забезпечення, талановитий педагог, людина щирої душі і добрий друг Юрій Ярославович Матвіїв.
Про це повідомили в ЛНТУ.
"Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та близьким, колективам факультету і кафедри, студентам, для яких Юрій Ярославович був мудрим наставником. Це непоправна втрата для нашого колективу і для кожного особисто", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прощання відбудеться 13 вересня о 19:00, а чин похорону - 14 вересня о 12:00 у капличці на території Волинської обласної лікарні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким та рідним Юрія Матвіїва.
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Про це повідомили в ЛНТУ.
"Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та близьким, колективам факультету і кафедри, студентам, для яких Юрій Ярославович був мудрим наставником. Це непоправна втрата для нашого колективу і для кожного особисто", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прощання відбудеться 13 вересня о 19:00, а чин похорону - 14 вересня о 12:00 у капличці на території Волинської обласної лікарні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким та рідним Юрія Матвіїва.
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