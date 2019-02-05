Помер професор луцького вишу

Помер професор луцького вишу
Непоправна втрата у колективі ЛНТУ. Помер доктор технічних наук, професор кафедри інженерії програмного забезпечення, талановитий педагог, людина щирої душі і добрий друг Юрій Ярославович Матвіїв.

Про це повідомили в ЛНТУ.

"Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та близьким, колективам факультету і кафедри, студентам, для яких Юрій Ярославович був мудрим наставником. Це непоправна втрата для нашого колективу і для кожного особисто", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прощання відбудеться 13 вересня о 19:00, а чин похорону - 14 вересня о 12:00 у капличці на території Волинської обласної лікарні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким та рідним Юрія Матвіїва.

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Теги: Луцьк, професор, смерть
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