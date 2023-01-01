На Харківщині загинув Герой з Волині Іван Білан

Іван Білан.



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"10 вересня 2023 року в результаті мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині загинув солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Білан Іван Станіславович, 1987 року народження, уродженець села Великий Курінь, що на Камінь-Каширщині", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з окупантами загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у у 2 відділі Камінь-Каширського РТЦК та СП."10 вересня 2023 року в результаті мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині загинув солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Білан Іван Станіславович, 1987 року народження, уродженець села Великий Курінь, що на Камінь-Каширщині", - йдеться в повідомленні.

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