На Харківщині загинув Герой з Волині Іван Білан

На Харківщині загинув Герой з Волині Іван Білан
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Іван Білан.

Про це повідомили у у 2 відділі Камінь-Каширського РТЦК та СП.

"10 вересня 2023 року в результаті мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині загинув солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Білан Іван Станіславович, 1987 року народження, уродженець села Великий Курінь, що на Камінь-Каширщині", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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