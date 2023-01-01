На Харківщині загинув Герой з Волині Іван Білан
Сьогодні, 13:30
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Іван Білан.
Про це повідомили у у 2 відділі Камінь-Каширського РТЦК та СП.
"10 вересня 2023 року в результаті мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині загинув солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Білан Іван Станіславович, 1987 року народження, уродженець села Великий Курінь, що на Камінь-Каширщині", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у у 2 відділі Камінь-Каширського РТЦК та СП.
"10 вересня 2023 року в результаті мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині загинув солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Білан Іван Станіславович, 1987 року народження, уродженець села Великий Курінь, що на Камінь-Каширщині", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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