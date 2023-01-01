У Луцьку відкривають новий театр: запрошують на шекспірівську комедію з українським контекстом





Захід відбудеться 25 вересня, о 18:00 (культурно-розважальний центр «Адреналін Сіті», вулиця Карбишева, 1). Про це журналістам



Лучани мають змогу побачити аскетичну комедію Вільяма Шекспіра «Сон літньої ночі» в контексті українського народного обряду, яка перемогла на World Theatre Education Alliance 2019 International Theatre Festival у Пекіні (Китай). Автор – Вільям Шекспір, режисер постановки – Андрій Білоус.



«П’єсу Шекспіра ми трактуємо як унікальну ритуальну дію. Поетизуємо народні обряди словами великого драматурга. Знаходимо в глобальній сюжетній лінії ключ до національного коду та адаптуємо його до сьогодення. Проводимо паралель з нашими історичними міфами та перетворюємо головних героїв з греків на українців. Водночас основу залишаємо Вільяму Шекспіру, і ця суміш здається сучасною, природною та незвичною. Реальність розчиняється в міфології на сцені», – кажуть у Молодому театрі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Київський національний академічний Молодий театр приїде до Луцька та виставою «Сон літньої ночі» відкриє Експериментальний театр «Адреналін».Захід відбудеться 25 вересня, о 18:00 (культурно-розважальний центр «Адреналін Сіті», вулиця Карбишева, 1). Про це журналістам Район.Культура повідомили організатори.Лучани мають змогу побачити аскетичну комедію Вільяма Шекспіра «Сон літньої ночі» в контексті українського народного обряду, яка перемогла на World Theatre Education Alliance 2019 International Theatre Festival у Пекіні (Китай). Автор – Вільям Шекспір, режисер постановки – Андрій Білоус.«П’єсу Шекспіра ми трактуємо як унікальну ритуальну дію. Поетизуємо народні обряди словами великого драматурга. Знаходимо в глобальній сюжетній лінії ключ до національного коду та адаптуємо його до сьогодення. Проводимо паралель з нашими історичними міфами та перетворюємо головних героїв з греків на українців. Водночас основу залишаємо Вільяму Шекспіру, і ця суміш здається сучасною, природною та незвичною. Реальність розчиняється в міфології на сцені», – кажуть у Молодому театрі.

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