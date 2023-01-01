Рекордна кількість вступників: як розпочався новий навчальний рік у Волинському військовому ліцеї





Як розповів Павло Боснюк, у 2023 році кількість вступників була рекордною за усі роки існування ліцею.



"Майже 50% вступників – це діти, батьки яких сьогодні воюють. Вимушені були звернутися до органів влади з метою збільшити контингент дітей і нам це вдалося", — зазначив Павло Боснюк.



Серед нових учнів — чимало дітей окупованих територій. Вікторія Політаєва приїхала на Волині із Бахмута на Донеччині. Зі слів дівчини, вона давно мріяла отримати військову професію: "Вирішила поступити у цей ліцей, щоб потім піти по військовій сфері і зараз хочу перевірити міцність свого характеру".



Для учнів ліцею новий навчальний рік розпочався із безпекових заходів і польових навчальних зборів.



"Наші діти сьогодні перебувають на різних локаціях. З ними працюють офіцери, військовослужбовці 100 бригади і не тільки. Маємо профільні взводи державної прикордонної служби України і ДСНС", — сказав начальник ліцею.



Під час навчання ліцеїсти живуть і харчуються у закладі.



У військовому ліцеї особлива увага – спорту, розповів викладач Сергій Дмитрук. Говорить, ліцеїсти сім разів поспіль ставали переможцями всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді.



У військовому ліцеї особлива увага – спорту, розповів викладач Сергій Дмитрук. Говорить, ліцеїсти сім разів поспіль ставали переможцями всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже 1 100 дітей з усіх областей України цього року вступили до волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.Як розповів Суспільному начальник закладу, у 2023 році кількість вступників була рекордною за усі роки існування ліцею."Майже 50% вступників – це діти, батьки яких сьогодні воюють. Вимушені були звернутися до органів влади з метою збільшити контингент дітей і нам це вдалося", — зазначив Павло Боснюк.Серед нових учнів — чимало дітей окупованих територій.приїхала на Волині із Бахмута на Донеччині. Зі слів дівчини, вона давно мріяла отримати військову професію: "Вирішила поступити у цей ліцей, щоб потім піти по військовій сфері і зараз хочу перевірити міцність свого характеру".Для учнів ліцею новий навчальний рік розпочався із безпекових заходів і польових навчальних зборів."Наші діти сьогодні перебувають на різних локаціях. З ними працюють офіцери, військовослужбовці 100 бригади і не тільки. Маємо профільні взводи державної прикордонної служби України і ДСНС", — сказав начальник ліцею.Під час навчання ліцеїсти живуть і харчуються у закладі.У військовому ліцеї особлива увага – спорту, розповів викладач. Говорить, ліцеїсти сім разів поспіль ставали переможцями всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді.У військовому ліцеї особлива увага – спорту, розповів викладач Сергій Дмитрук. Говорить, ліцеїсти сім разів поспіль ставали переможцями всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді.

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