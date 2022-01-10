Маршрутка «Львів–Луцьк» потрапила в аварію: збирають гроші для порятунку потерпілого з Волині

Маршрутка «Львів–Луцьк» потрапила в аварію: збирають гроші для порятунку потерпілого з Волині
У неділю, 3 вересня, у селі Жовтанці Львівського району сталася аварія за участю автобуса «Львів – Луцьк», двоє людей отримали травми. Рідні одного із потерпілих звертаються за допомогою до небайдужих.

За попередніми даними, 19-річний водій легковика Chevrolet Lacetti зіткнувся з рейсовим автобусом «Еталон», водієм якого був 60-річний чоловік з Волині. Унаслідок зіткнення двоє пасажирів автобуса віком 17 та 22 роки отримали травми. Це – рідні брат і сестра з Волині. Їх госпіталізували у лікарню. Дівчину через деякий час відпустили додому. Натомість за життя хлопця продовжують боротися медики.

Згодом правоохоронці встановили, що юнак з Києва керував машиною у стані наркотичного сп'яніння та без документів. Йому повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння. Водієві загрожує до трьох років ув'язнення, а також позбавлення права керувати транспортом на строк до п'яти років.
Триває досудове розслідування. Обставини, за яких трапилась ДТП, встановлюють.

Тим часом рідні потерпілого хлопця з Волині – 22-річного Василя Новака із села Прилуцьке – просять фінансової допомоги на його лікування. Адже травми – важкі і є необхідність в оперативних втручаннях та тривалій реабілітації.

Реквізити карток рідних Василя Новака:

5168745177043426 Новак Єлизавета Йосипівна (мама)
5168757419176690 Мамчур Галина Павлівна (сестра).

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Теги: допомога, аварія, ДТП, Василь Новак, Львівщина
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Коментарі 1
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Це просто п....ць
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