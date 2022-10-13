У Луцьку затримали 26-річного водія під наркотиками, який позбавлений прав на 10 років
Сьогодні, 11:52
У Луцьку патрульні виявили водія у наркотичному сп’янінні: з’ясувалося, що за останній рік його уже двічі ловили за кермом нетверезим.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 11 вересня, патрульні несли службу на одному з блокпостів міста, коли повз них проїжджав автомобіль марки Peugeot Boxer. Під час перевірки документів та спілкування з 26-річним керманичем інспектори виявили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Щоправда, проходити тест у медзакладі чоловік відмовився.
В поліцейських базах йшлося, що вже два рази упродовж року суд притягував цього громадянина до відповідальності за нетверезе водіння. А в травні Феміда позбавила його права керування на 10 років. Та навіть це чоловіка не зупинило.
Тож, цього разу патрульні склали на нього два протоколи:
За ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП. Штраф за це правопорушення становить 40 800 гривень, можливе також оплатне вилучення транспортного засобу.
За ч. 3 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування у стані сп’яніння) КУпАП. За це правопорушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень або адміністративного арешту, і в будь-якому випадку — конфіскації авто.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 11 вересня, патрульні несли службу на одному з блокпостів міста, коли повз них проїжджав автомобіль марки Peugeot Boxer. Під час перевірки документів та спілкування з 26-річним керманичем інспектори виявили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Щоправда, проходити тест у медзакладі чоловік відмовився.
В поліцейських базах йшлося, що вже два рази упродовж року суд притягував цього громадянина до відповідальності за нетверезе водіння. А в травні Феміда позбавила його права керування на 10 років. Та навіть це чоловіка не зупинило.
Тож, цього разу патрульні склали на нього два протоколи:
За ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП. Штраф за це правопорушення становить 40 800 гривень, можливе також оплатне вилучення транспортного засобу.
За ч. 3 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування у стані сп’яніння) КУпАП. За це правопорушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень або адміністративного арешту, і в будь-якому випадку — конфіскації авто.
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