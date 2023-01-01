Росія економить ракети для масованих ударів з початком опалювального сезону, – Гуменюк





Про це повідомляє Наталії Гуменюк під час телемарафону.



"Цілком імовірно певний час ворог буде економити ракети, для того, щоб готуватися до інших заходів та дій більш потужних та масованих",- сказала вона.



За її словами, нові атаки можуть бути пов’язані з осінньо-зимовим періодом, коли розпочнеться опалювальний сезон.



Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року.



Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів. "Зима буде складною, але ми маємо вистояти", - сказав він.



Нагадаємо, що українське військове керівництво розраховує, що Сили оборони зможуть

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія, ймовірно, буде певний час будуть економити ракети для того, щоб поновити масовані обстріли в осінньо-зимовий період.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Українипід час телемарафону."Цілком імовірно певний час ворог буде економити ракети, для того, щоб готуватися до інших заходів та дій більш потужних та масованих",- сказала вона.За її словами, нові атаки можуть бути пов’язані з осінньо-зимовим періодом, коли розпочнеться опалювальний сезон.Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року.Прем’єр-міністрповідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів. "Зима буде складною, але ми маємо вистояти", - сказав він.Нагадаємо, що українське військове керівництво розраховує, що Сили оборони зможуть використовувати винищувачі F-16 на полі бою вже цієї зими

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