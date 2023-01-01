Погрожували жінці пістолетом та відібрали 2000 євро: трьох волинян судитимуть за розбій

Трьох волинян судитимуть за розбій, які погрожували жінці пістолетом та відібрали 2000 євро.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома волинянами за попередньою змовою групою осіб розбою в умовах воєнного часу.Уночі 3 червня 2023 року спільники (23-, 25- та 36-річний жителі Луцького району) проникли у будинок до мешканки селища Цумань.Погрожуючи пістолетом, вони відібрали у 53-річної жінки 2000 євро та втекли.Згодом з'ясувалося, що злочин молодики ретельно планували, вивчили спосіб життя потерпілої, знали, що у помешканні не буде інших людей, приїхали на місце автомобілем заздалегідь, а опісля спалили своє взуття та одяг, аби приховати сліди.Подальшу долю обвинувачених у вчиненні цього злочину вирішуватиме суд.згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.