Погрожували жінці пістолетом та відібрали 2000 євро: трьох волинян судитимуть за розбій

Погрожували жінці пістолетом та відібрали 2000 євро: трьох волинян судитимуть за розбій
Трьох волинян судитимуть за розбій, які погрожували жінці пістолетом та відібрали 2000 євро.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома волинянами за попередньою змовою групою осіб розбою в умовах воєнного часу.

Уночі 3 червня 2023 року спільники (23-, 25- та 36-річний жителі Луцького району) проникли у будинок до мешканки селища Цумань.

Погрожуючи пістолетом, вони відібрали у 53-річної жінки 2000 євро та втекли.

Згодом з'ясувалося, що злочин молодики ретельно планували, вивчили спосіб життя потерпілої, знали, що у помешканні не буде інших людей, приїхали на місце автомобілем заздалегідь, а опісля спалили своє взуття та одяг, аби приховати сліди.

Подальшу долю обвинувачених у вчиненні цього злочину вирішуватиме суд.

Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.




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Теги: Волинь, Цумань, розбій
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