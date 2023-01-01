Через «Ягодин» під виглядом гуманітарки намагались ввезти спортивний одяг вартістю понад 1, 5 мільйона гривень
Сьогодні, 10:28
Через волинський кордон у вантажі з гуманітарною допомогою намагались крадькома ввезти в Україну новенький спортивний одяг.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Вартість комерційної партії прихованих від митного контролю курток, худі, штанів та футболок популярного американського виробника оцінюється у понад 1,5 млн грн. Товар виявили у ході повного митного огляду ваговоза, який переміщував через "Ягодин" більше 13 тонн вживаних речей.
Благодійники з Голландії скрупульозно виписали перелік дарованих українцям кухонних аксесуарів, побутової техніки, велосипедів, інструментів, засобів гігієни та виробів медичного призначення. Відповідно до поданих до митного контролю документів, у вантажівці мало б бути 886 вантажних місць. Однак митники після вивантаження та перерахунку налічили їх аж 927. Тож одразу стала зрозумілою невідповідність між заявленою та фактичною вагою допомоги, яка й викликала сумнів.
41 "зайву" коробку нового одягу тимчасово вилучили на склад митниці. Щодо перевізника складено протокол про порушення митних правил за ознаками частини 1 ст. 483 Митного кодексу. Санкція статті передбачає конфіскацію предметів правопорушення та штраф у повному розмірі їх вартості. Після завершення провадження остаточні рішення у справі прийматиме суд.
А заявлена до митного оформлення гуманітарна допомога після перевірки попрямувала до свого отримувача - до благодійного фонду в Одесі.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Вартість комерційної партії прихованих від митного контролю курток, худі, штанів та футболок популярного американського виробника оцінюється у понад 1,5 млн грн. Товар виявили у ході повного митного огляду ваговоза, який переміщував через "Ягодин" більше 13 тонн вживаних речей.
Благодійники з Голландії скрупульозно виписали перелік дарованих українцям кухонних аксесуарів, побутової техніки, велосипедів, інструментів, засобів гігієни та виробів медичного призначення. Відповідно до поданих до митного контролю документів, у вантажівці мало б бути 886 вантажних місць. Однак митники після вивантаження та перерахунку налічили їх аж 927. Тож одразу стала зрозумілою невідповідність між заявленою та фактичною вагою допомоги, яка й викликала сумнів.
41 "зайву" коробку нового одягу тимчасово вилучили на склад митниці. Щодо перевізника складено протокол про порушення митних правил за ознаками частини 1 ст. 483 Митного кодексу. Санкція статті передбачає конфіскацію предметів правопорушення та штраф у повному розмірі їх вартості. Після завершення провадження остаточні рішення у справі прийматиме суд.
А заявлена до митного оформлення гуманітарна допомога після перевірки попрямувала до свого отримувача - до благодійного фонду в Одесі.
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