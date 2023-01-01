Сьогодні вранці на Волині гасили пожежу
Сьогодні, 10:09
Вранці 12 вересня рятувальники ліквідували пожежу в літній кухні в селі Острівок Зимнівської громади.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.
Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 о 05:24.
На місці події працювали рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира та працівники місцевої охорони с. Бубнів.
Вони локалізували горіння о 05:52, ліквідували - о 06:50.
Причину пожежі встановлюють. Потерпілих та жертв немає.
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Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.
Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 о 05:24.
На місці події працювали рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира та працівники місцевої охорони с. Бубнів.
Вони локалізували горіння о 05:52, ліквідували - о 06:50.
Причину пожежі встановлюють. Потерпілих та жертв немає.
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