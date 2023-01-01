Сьогодні вранці на Волині гасили пожежу





Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.



Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 о 05:24.



На місці події працювали рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира та працівники місцевої охорони с. Бубнів.

Вони локалізували горіння о 05:52, ліквідували - о 06:50.



Причину пожежі встановлюють. Потерпілих та жертв немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 12 вересня рятувальники ліквідували пожежу в літній кухні в селі Острівок Зимнівської громади.Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 о 05:24.На місці події працювали рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира та працівники місцевої охорони с. Бубнів.Вони локалізували горіння о 05:52, ліквідували - о 06:50.Причину пожежі встановлюють. Потерпілих та жертв немає.

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