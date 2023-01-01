Втрати армії ворога: оновили дані





Про це інформує Генштаб ЗСУ у Facebook вранці 12 вересня.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.23 орієнтовно склали:



• особового складу − близько 269 760 (+550) осіб,

• танків − 4 568 (+8) од,

• бойових броньованих машин − 8 778 (+11) од,

• артилерійських систем − 5 872 (+33) од,

• РСЗВ − 764 (+4) од,

• засобів ППО − 515 (+3) од,

• літаків − 315 (+0) од,

• гелікоптерів − 316 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 645 (+17) од,

• крилатих ракет − 1 455 (+0) од,

• кораблів/катерів ‒ 19 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн − 8 413 (+43) од,

• спеціальної техніки ‒ 881 (+4) од.



Дані уточнюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України продовжують нищити ворога − лише за минулу добу ліквідували 550 загарбників, 33 артилерійські системи, 11 ББМ та 8 танків.Про це інформує Генштаб ЗСУ у Facebook вранці 12 вересня.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.23 орієнтовно склали:• особового складу − близько 269 760 (+550) осіб,• танків − 4 568 (+8) од,• бойових броньованих машин − 8 778 (+11) од,• артилерійських систем − 5 872 (+33) од,• РСЗВ − 764 (+4) од,• засобів ППО − 515 (+3) од,• літаків − 315 (+0) од,• гелікоптерів − 316 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 645 (+17) од,• крилатих ракет − 1 455 (+0) од,• кораблів/катерів ‒ 19 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн − 8 413 (+43) од,• спеціальної техніки ‒ 881 (+4) од.Дані уточнюють.

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