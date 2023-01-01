Втрати армії ворога: оновили дані

Втрати армії ворога: оновили дані
Сили оборони України продовжують нищити ворога − лише за минулу добу ліквідували 550 загарбників, 33 артилерійські системи, 11 ББМ та 8 танків.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у Facebook вранці 12 вересня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.23 орієнтовно склали:

• особового складу − близько 269 760 (+550) осіб,
• танків − 4 568 (+8) од,
• бойових броньованих машин − 8 778 (+11) од,
• артилерійських систем − 5 872 (+33) од,
• РСЗВ − 764 (+4) од,
• засобів ППО − 515 (+3) од,
• літаків − 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 316 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 645 (+17) од,
• крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
• кораблів/катерів ‒ 19 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 8 413 (+43) од,
• спеціальної техніки ‒ 881 (+4) од.

Дані уточнюють.

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Теги: втрати ворога
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