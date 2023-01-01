Чоловік з Київщини на смерть збив людину на Волині

Чоловік з Київщини на смерть збив людину на Волині
У селі Дерно Луцького району внаслідок ДТП загинув пішохід, поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що 60-річний житель Київської області, керуючи автомобілем Lincoln, допустив наїзд на пішохода, 69-річного жителя Луцького району.

Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці.

Транспортний засіб поліцейські вилучили.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: аварія, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З якими хворобами тепер можуть мобілізувати: пояснення юриста
Сьогодні, 10:02
Втрати армії ворога: оновили дані
Сьогодні, 09:47
Чоловік з Київщини на смерть збив людину на Волині
Сьогодні, 09:32
На Волині з подвір'я викрали автомобіль
Сьогодні, 09:25
У Луцьку відкриють найбільший дитячий розважальний центр «Країна Мрій»*
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Пасажир вилетів через вікно: на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» зіткнулися вантажівки. ФОТО Пасажир вилетів через вікно: на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» зіткнулися вантажівки. ФОТО
05 вересень, 21:34
На трасі Львів-Луцьк – аварія: волинянин – в реанімації На трасі Львів-Луцьк – аварія: волинянин – в реанімації
28 серпень, 12:14
У ранковій ДТП на Волині загинув житель Рівненщини У ранковій ДТП на Волині загинув житель Рівненщини
24 серпень, 10:08
У Польщі бус з українцями врізався у вантажівку: постраждали діти У Польщі бус з українцями врізався у вантажівку: постраждали діти
23 серпень, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погрожували жінці пістолетом та відібрали 2000 євро: трьох волинян судитимуть за розбій
Сьогодні, 11:00
 0
У Львові в'язень-агент фсб шукав коригувальників «на волі» для ударів по місту, – СБУ
Сьогодні, 10:45
 0
Через «Ягодин» під виглядом гуманітарки намагались ввезти спортивний одяг вартістю понад 1, 5 мільйона гривень
Сьогодні, 10:28
 0
Сьогодні вранці на Волині гасили пожежу
Сьогодні, 10:09
 0
З якими хворобами тепер можуть мобілізувати: пояснення юриста
Сьогодні, 10:02
 0
Медіа
відео
1/8