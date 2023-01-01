Чоловік з Київщини на смерть збив людину на Волині





Про це



Інформують, що 60-річний житель Київської області, керуючи автомобілем Lincoln, допустив наїзд на пішохода, 69-річного жителя Луцького району.



Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці.



Транспортний засіб поліцейські вилучили.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Дерно Луцького району внаслідок ДТП загинув пішохід, поліція розпочала кримінальне провадження.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що 60-річний житель Київської області, керуючи автомобілем Lincoln, допустив наїзд на пішохода, 69-річного жителя Луцького району.Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці.Транспортний засіб поліцейські вилучили.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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