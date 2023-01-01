У Луцьку відкриють найбільший дитячий розважальний центр «Країна Мрій»*
Сьогодні, 09:00
Незабаром найбільший дитячий розважальний центр «Країна Мрій» відкриє свої двері для жителів Луцька. Понад 3000 квадратних метрів розважального безліміту та щастя – для маленьких лучан.
Новий центр розваг відкриють за адресою вулиця Рівненська, 89.
Вже 5 років мережа ДРЦ «Країна Мрій» дарує незабутні миті та здійснює заповітні мрії малюків у різних куточках України. Луцьк стане 8 містом, у якому «Країна Мрій» відкриє свій заклад – місце щасливих дітей.
Дитячі дні народження з улюбленими героями або гарно проведений день з родиною, радісні миті – у закладі пануватиме особлива атмосфера.
Обіцяють високу якість ігрових атракціонів, професійні розважальні програми від вправних аніматорів, смачну кухню у сімейному ресторані, яскраві тематичні кімнати та понад 15 ігрових локацій.
Всеукраїнська мережа дитячих розважальних центрів «Країна Мрій» – гарант ідеального сімейного відпочинку!
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Новий центр розваг відкриють за адресою вулиця Рівненська, 89.
Вже 5 років мережа ДРЦ «Країна Мрій» дарує незабутні миті та здійснює заповітні мрії малюків у різних куточках України. Луцьк стане 8 містом, у якому «Країна Мрій» відкриє свій заклад – місце щасливих дітей.
Дитячі дні народження з улюбленими героями або гарно проведений день з родиною, радісні миті – у закладі пануватиме особлива атмосфера.
Обіцяють високу якість ігрових атракціонів, професійні розважальні програми від вправних аніматорів, смачну кухню у сімейному ресторані, яскраві тематичні кімнати та понад 15 ігрових локацій.
Всеукраїнська мережа дитячих розважальних центрів «Країна Мрій» – гарант ідеального сімейного відпочинку!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Сьогодні, 09:00
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