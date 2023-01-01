Генштаб повідомив про нові успіхи ЗСУ південніше від Роботиного на Запоріжжі

Генштаб повідомив про нові успіхи ЗСУ південніше від Роботиного на Запоріжжі
Українські військові мали успіх на південь та південний схід від села Роботине Запорізької області. Водночас відбивали атаки російських окупаційних військ там та на інших напрямках.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України за 12 вересня.

Так, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію й завдають російським військам значних втрат в живій силі та техніці. Окупанти намагаються відновлювати свої підрозділи, продовжуючи численні штурмові дії українських позицій.

«Українські воїни мужньо тримають оборону, відбивши понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах», — повідомив Генштаб.

Напередодні в пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку констатували, що українським військовим вдалося просунутися ще на близько 1,5 квадратних кілометрів поблизу Роботиного. Там вони здійснюють невеликі просування.


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Теги: Генштаб
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