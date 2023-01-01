Генштаб повідомив про нові успіхи ЗСУ південніше від Роботиного на Запоріжжі
Сьогодні, 08:45
Українські військові мали успіх на південь та південний схід від села Роботине Запорізької області. Водночас відбивали атаки російських окупаційних військ там та на інших напрямках.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України за 12 вересня.
Так, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію й завдають російським військам значних втрат в живій силі та техніці. Окупанти намагаються відновлювати свої підрозділи, продовжуючи численні штурмові дії українських позицій.
«Українські воїни мужньо тримають оборону, відбивши понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах», — повідомив Генштаб.
Напередодні в пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку констатували, що українським військовим вдалося просунутися ще на близько 1,5 квадратних кілометрів поблизу Роботиного. Там вони здійснюють невеликі просування.
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Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України за 12 вересня.
Так, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію й завдають російським військам значних втрат в живій силі та техніці. Окупанти намагаються відновлювати свої підрозділи, продовжуючи численні штурмові дії українських позицій.
«Українські воїни мужньо тримають оборону, відбивши понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах», — повідомив Генштаб.
Напередодні в пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку констатували, що українським військовим вдалося просунутися ще на близько 1,5 квадратних кілометрів поблизу Роботиного. Там вони здійснюють невеликі просування.
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