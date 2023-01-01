На Волині з подвір'я викрали автомобіль

На Волині з подвір'я викрали автомобіль
Учора, 11 вересня, до поліції із заявою звернуся 52-річний житель Володимирського району. Чоловік розповів, що з подвір’я викрали його автомобіль ВАЗ 21063.

Оперативники встановили, що незаконного заволодіння транспортним засобом причетний 21-річний житель цього ж району, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Слідство триває.




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Теги: автомобіль
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