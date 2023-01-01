Луцькі нацгвардійці отримали дрони та інше необхідне обладнання. ФОТО

Луцькі нацгвардійці отримали дрони та інше необхідне обладнання. ФОТО
Військовослужбовці Луцької частини 1141 Національної гвардії України отримали необхідне обладнання.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

Два квадрокоптери з дистанційним керуванням, тепловізор, активні тактичні навушники та зарядні пристрої передав командиру військової частини представник благодійного фонду «Разом у майбутнє «ЮА».

Водночас командир нацгвардійців Володимир Олійник особисто подякував за допомогу та вручив волонтеру подяку від підрозділу.
Луцькі нацгвардійці отримали дрони та інше необхідне обладнання. ФОТО

"Усі запити про потреби від військових стоять у пріоритеті для Волинська ОВА. Висловлюємо щиру подяку благодійному фонду та кожному – за співпрацю, результатом якої є допомога нашим захисникам", - йдеться на сайті Волинської ОВА.
Луцькі нацгвардійці отримали дрони та інше необхідне обладнання. ФОТО
Луцькі нацгвардійці отримали дрони та інше необхідне обладнання. ФОТО


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Теги: Нацгвардія, допомога, Луцьк, Волинь, ОВА
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