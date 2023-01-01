Луцькі нацгвардійці отримали дрони та інше необхідне обладнання. ФОТО





Про це повідомили у Волинській ОВА.



Два квадрокоптери з дистанційним керуванням, тепловізор, активні тактичні навушники та зарядні пристрої передав командиру військової частини представник благодійного фонду «Разом у майбутнє «ЮА».



Водночас командир нацгвардійців Володимир Олійник особисто подякував за допомогу та вручив волонтеру подяку від підрозділу.



"Усі запити про потреби від військових стоять у пріоритеті для Волинська ОВА. Висловлюємо щиру подяку благодійному фонду та кожному – за співпрацю, результатом якої є допомога нашим захисникам", - йдеться на сайті Волинської ОВА.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці Луцької частини 1141 Національної гвардії України отримали необхідне обладнання.Про це повідомили у Волинській ОВА.Два квадрокоптери з дистанційним керуванням, тепловізор, активні тактичні навушники та зарядні пристрої передав командиру військової частини представник благодійного фонду «Разом у майбутнє «ЮА».Водночас командир нацгвардійцівк особисто подякував за допомогу та вручив волонтеру подяку від підрозділу."Усі запити про потреби від військових стоять у пріоритеті для Волинська ОВА. Висловлюємо щиру подяку благодійному фонду та кожному – за співпрацю, результатом якої є допомога нашим захисникам", - йдеться на сайті Волинської ОВА.

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