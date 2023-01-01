Луцькі нацгвардійці отримали дрони та інше необхідне обладнання. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Військовослужбовці Луцької частини 1141 Національної гвардії України отримали необхідне обладнання.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
Два квадрокоптери з дистанційним керуванням, тепловізор, активні тактичні навушники та зарядні пристрої передав командиру військової частини представник благодійного фонду «Разом у майбутнє «ЮА».
Водночас командир нацгвардійців Володимир Олійник особисто подякував за допомогу та вручив волонтеру подяку від підрозділу.
"Усі запити про потреби від військових стоять у пріоритеті для Волинська ОВА. Висловлюємо щиру подяку благодійному фонду та кожному – за співпрацю, результатом якої є допомога нашим захисникам", - йдеться на сайті Волинської ОВА.
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
Два квадрокоптери з дистанційним керуванням, тепловізор, активні тактичні навушники та зарядні пристрої передав командиру військової частини представник благодійного фонду «Разом у майбутнє «ЮА».
Водночас командир нацгвардійців Володимир Олійник особисто подякував за допомогу та вручив волонтеру подяку від підрозділу.
"Усі запити про потреби від військових стоять у пріоритеті для Волинська ОВА. Висловлюємо щиру подяку благодійному фонду та кожному – за співпрацю, результатом якої є допомога нашим захисникам", - йдеться на сайті Волинської ОВА.
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