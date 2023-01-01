Переселенець, який живе і тренується в Луцьку, завював три золота на чемпіонаті України

Переселенець, який живе і тренується в Луцьку, завював три золота на чемпіонаті України
Дворазовий чемпіон світу і майстер з гирьового спорту Євген Нескреба, який, разом з сім’єю переїхав з Волновахи до Луцька, почав знову тренуватися й у ці вихідні виборов три золоті медалі на відкритому Чемпіонаті України з гирьового спорту в Києві

Про це пише газета "Волинь-нова".

Дружина Євгена – прикордонниця, нині служить у Луцькому прикордонному загоні, тому обирати, куди вивозити родину з маленькою донечкою, не довелось. За кілька днів після початку війни, у перерві між обстрілами, їм вдалося виїхати з рідного міста.

Наступного дня їхній будинок знищили прицільно за проукраїнську позицію. А разом з ним згоріли й 580 медалей та 290 кубків, які Євген та його доньки вибороли у спорті та зберігали в окремій кімнаті. Євген не забрав навіть медаль, яка справді була із золота.

Та попри біль, він не зупинився, не опустив руки й продовжує свій шлях до перемог. Бо, як переконаний сам Євген, ракети можуть руйнувати стадіони, але не здатні знищити характер і волю до перемог.

А вона у Євгена Нескреби неабияка, що чоловік мав нагоду продемонструвати цими вихідними.

В суботу, під час відкритого чемпіонату України з гирьового спорту (ФГСУ), що проходив на базі спортивного корпусу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, спортсмен став кращим одразу в 3 номінаціях.

Він виборов першість в загальному заліку серед чоловіків, а також серед ветеранів та осіб з обмеженими фізичними можливостями.



Уже наступного дня Євген Нескреба закріпив свій успіх ще й під час обласного фестивалю фізичної культури і спорту у м. Володимир, де посів друге місце в абсолютній ваговій категорії «гирьовий спорт» у складі команди Підгайцівської громади.

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Теги: спорт, гирьовий спорт, Луцьк, Волноваха
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