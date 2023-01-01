На Волинь приїхали ще 18 переселенців





З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, на Волині прийняли 78 418 переселенців, - повідомляють у Волинській ОВА.



Наразі статус ВПО в області мають 50 475 людей. Це становить 36 216 сімей, у яких 14 496 – діти.



Серед внутрішньо переміщених осіб:



-2 213 людей з інвалідністю,

-7 159 пенсіонерів,

-93 багатодітні сім’ї,

-8 сімей батьків-одинаків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулий тиждень до нашої області переїхали 18 внутрішньо переміщених осіб.З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, на Волині прийняли 78 418 переселенців, - повідомляють у Волинській ОВА.Наразі статус ВПО в області мають 50 475 людей. Це становить 36 216 сімей, у яких 14 496 – діти.Серед внутрішньо переміщених осіб:-2 213 людей з інвалідністю,-7 159 пенсіонерів,-93 багатодітні сім’ї,-8 сімей батьків-одинаків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію