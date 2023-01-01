На Волинь приїхали ще 18 переселенців

На Волинь приїхали ще 18 переселенців
За минулий тиждень до нашої області переїхали 18 внутрішньо переміщених осіб.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, на Волині прийняли 78 418 переселенців, - повідомляють у Волинській ОВА.

Наразі статус ВПО в області мають 50 475 людей. Це становить 36 216 сімей, у яких 14 496 – діти.

Серед внутрішньо переміщених осіб:

-2 213 людей з інвалідністю,
-7 159 пенсіонерів,
-93 багатодітні сім’ї,
-8 сімей батьків-одинаків.

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Теги: Волинь, внутрішньопереміщені особи
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