На Волинь приїхали ще 18 переселенців
Сьогодні, 02:17
За минулий тиждень до нашої області переїхали 18 внутрішньо переміщених осіб.
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, на Волині прийняли 78 418 переселенців, - повідомляють у Волинській ОВА.
Наразі статус ВПО в області мають 50 475 людей. Це становить 36 216 сімей, у яких 14 496 – діти.
Серед внутрішньо переміщених осіб:
-2 213 людей з інвалідністю,
-7 159 пенсіонерів,
-93 багатодітні сім’ї,
-8 сімей батьків-одинаків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, на Волині прийняли 78 418 переселенців, - повідомляють у Волинській ОВА.
Наразі статус ВПО в області мають 50 475 людей. Це становить 36 216 сімей, у яких 14 496 – діти.
Серед внутрішньо переміщених осіб:
-2 213 людей з інвалідністю,
-7 159 пенсіонерів,
-93 багатодітні сім’ї,
-8 сімей батьків-одинаків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волинь приїхали ще 18 переселенців
Сьогодні, 02:17
Сили ТрО отримали британські бронтеранспортери FV432
Сьогодні, 01:15
12 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 11 вересня
11 вересень, 23:21
Мешканці 20 багатоповерхівок Луцька залишилися без гарячої води. ВІДЕО
11 вересень, 22:46
Медіа