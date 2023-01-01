12 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження у волинських журналісток Лідії Клімчук (на фото) та Ніни Романюк.
Також особисте свято у громадського діяча Євгена Мікояна.
Іменинниками 12 вересня є: Христофор, Олександр, Данило, Гаврило, Павло.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів
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Також особисте свято у громадського діяча Євгена Мікояна.
Іменинниками 12 вересня є: Христофор, Олександр, Данило, Гаврило, Павло.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів
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