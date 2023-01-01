Мешканці 20 багатоповерхівок Луцька залишилися без гарячої води. ВІДЕО





Як розповів



Ремонт, говорить речник, здійснюється коштом підприємства: "Щороку ми купуємо певну протяжність трубопроводів різних діаметрів. Це кошти, які закладені в тариф, або інвестиційна програма, або кошти на поточні ремонти нашого обладнання".



21-річна лучанка Катерина Суровцева розповіла суспільному: відсутність гарячої води створює чимало труднощів у догляді за восьмимісячним сином.



"Цього літа часто вода пропадала, — говорить жінка, — Такого раніше не було. А зараз то одна труба прорвала, поки зробили ту, інша прорвала. Постійно треба гріти воду. Кожен день купати дитину, тож холодною водою не будеш мити".



За словами Антона Безносикова, аварійно-відновлювальні роботи на розі вулиць Вороніхіна і Декабристів планують виконати упродовж двох днів, після чого послугу з постачання гарячої води у 20 житлових будинках відновлять.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку без гарячого водопостачання залишилися мешканці 20 багатоповерхівок. Це пов'язано із витоком на тепловій мережі на розі вулиць Вороніхіна і Декабристів.Як розповів Суспільному речник комунального підприємства "Луцьктепло", на ділянці, де стався витік, працює аварійно-відновлювальна бригада. Комунальники замінюють теплову мережу діаметром 219 мм.Ремонт, говорить речник, здійснюється коштом підприємства: "Щороку ми купуємо певну протяжність трубопроводів різних діаметрів. Це кошти, які закладені в тариф, або інвестиційна програма, або кошти на поточні ремонти нашого обладнання".21-річна лучанка Катерина Суровцева розповіла суспільному: відсутність гарячої води створює чимало труднощів у догляді за восьмимісячним сином."Цього літа часто вода пропадала, — говорить жінка, — Такого раніше не було. А зараз то одна труба прорвала, поки зробили ту, інша прорвала. Постійно треба гріти воду. Кожен день купати дитину, тож холодною водою не будеш мити".За словами Антона Безносикова, аварійно-відновлювальні роботи на розі вулиць Вороніхіна і Декабристів планують виконати упродовж двох днів, після чого послугу з постачання гарячої води у 20 житлових будинках відновлять.

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