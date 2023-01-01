У Луцьку презентували найбільший в Україні «теплий» прапор. ВІДЕО

У Центральному парку Луцька презентували в’язаний жовто-блакитний прапор, який у рамках акції "Нитка єднання" створювали впродовж двох місяців.Як розповіла ініціаторка акції керівниця громадської організації "Старт у Нове життя" Ганна Карамишева-Борисенко, в'язаний прапор складається із 432 клаптиків — шматочків різних відтінків."Кожен шматочок розміром 20 на 20 сантиметрів. Вийшов розмір 2,4 метра на 7,2 метра. Дуже великий. А ще він розтягується і здається ще більший", — говорить Ганна Карамишева-Борисенко."Теплий" прапор України створювали орієнтовано 80 жінок із усієї України. Зі слів організаторки акції, долучилися 34 міста.Учасниця акції Олена Ярощук, яка приїхала з Маріупольського району до Луцька, де й зараз проживає, розповіла: зв'язала 10 шматочків."Ми об'єднали переселенців, жителів, з-за кордону, ми всі об'єдналися і робимо добру справу, хочемо, щоб про Україну почули скрізь, показати, що Україна сильна і ми переможемо, — каже жінка.Зацікавилася акцією та прийшла подивитися на розгортання в’язаного прапора України лучанка Алла Шиманська. Така ініціатива, каже, потрібна в теперішніх реаліях."Треба долучатися до таких акцій, щоб не забувати, що в нас іде війна, і нам потрібно бути єдиними у всьому: і в допомозі, і в думках, і підтримувати один одного, бо це наша Україна і крім неї у нас більше нічого немає", — сказала жінка.Готовий "теплий" прапор України, додала Ганна Карамишева-Борисенко, будуть доповнювати новими в’язаними шматочками, які ще досі передають учасники акції.