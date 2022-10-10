Війна забрала життя трьох Героїв із Нововолинської громади





Про це повідомив голова Нововолинський міський голова Борис Карпус.



24 серпня у Запорізькій області загинув Володимир Гасюк, 1979 року народження.



6 вересня у Запорізькій клінічній лікарні зупинилося серце Героя Вячеслава Толстобрюха, 1972 року народження.



8 вересня в Луганській області загинув Олександр Пущало, 1992 року народження.



Інформація щодо прибуття тіл і прощання буде згодом.







Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Героїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагічні новини надійшли в Нововолинську громаду. Війна забрала життя ще трьох наших захисників.Про це повідомив голова Нововолинський міський голова24 серпня у Запорізькій області загинув Володимир Гасюк, 1979 року народження.6 вересня у Запорізькій клінічній лікарні зупинилося серце Героя Вячеслава Толстобрюха, 1972 року народження.8 вересня в Луганській області загинув Олександр Пущало, 1992 року народження.Інформація щодо прибуття тіл і прощання буде згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Героїв.

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