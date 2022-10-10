Війна забрала життя трьох Героїв із Нововолинської громади

Війна забрала життя трьох Героїв із Нововолинської громади
Трагічні новини надійшли в Нововолинську громаду. Війна забрала життя ще трьох наших захисників.

Про це повідомив голова Нововолинський міський голова Борис Карпус.

24 серпня у Запорізькій області загинув Володимир Гасюк, 1979 року народження.

6 вересня у Запорізькій клінічній лікарні зупинилося серце Героя Вячеслава Толстобрюха, 1972 року народження.

8 вересня в Луганській області загинув Олександр Пущало, 1992 року народження.

Інформація щодо прибуття тіл і прощання буде згодом.

Війна забрала життя трьох Героїв із Нововолинської громади
Війна забрала життя трьох Героїв із Нововолинської громади
Війна забрала життя трьох Героїв із Нововолинської громади


Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Героїв.

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Теги: Волинь, загибель, Герої, Нововолинськ
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