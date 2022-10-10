Війна забрала життя трьох Героїв із Нововолинської громади
Сьогодні, 21:56
Трагічні новини надійшли в Нововолинську громаду. Війна забрала життя ще трьох наших захисників.
Про це повідомив голова Нововолинський міський голова Борис Карпус.
24 серпня у Запорізькій області загинув Володимир Гасюк, 1979 року народження.
6 вересня у Запорізькій клінічній лікарні зупинилося серце Героя Вячеслава Толстобрюха, 1972 року народження.
8 вересня в Луганській області загинув Олександр Пущало, 1992 року народження.
Інформація щодо прибуття тіл і прощання буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Героїв.
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Про це повідомив голова Нововолинський міський голова Борис Карпус.
24 серпня у Запорізькій області загинув Володимир Гасюк, 1979 року народження.
6 вересня у Запорізькій клінічній лікарні зупинилося серце Героя Вячеслава Толстобрюха, 1972 року народження.
8 вересня в Луганській області загинув Олександр Пущало, 1992 року народження.
Інформація щодо прибуття тіл і прощання буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Героїв.
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