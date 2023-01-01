Добрі новини від ВолиньPost за 11 вересня

Добрі новини від ВолиньPost за 11 вересня
Завершується п'ятсот шістдесят п'ята доба повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України. Українці продовжують боротися як на полі бою так і на інших фронтах, зокрема на інформаційному. Щиро захоплюємося кожним і кожною, хто захищає кордони нашої Батьківщини, і тими, хто наближає перемогу тут, у тилу.

Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує готувати підбірку добрих новин, а завдяки відважним і добросердним українцям та українкам вони є щодня. Наприклад, сьогодні, 11 вересня, ми писали про таке:

У громадян росії при в'їзді до ЄС конфісковуватимуть автомобілі та цінні речі

Громадяни росії, які спробують перетнути кордон з Європейським союзом, можуть позбутися власних автомобілів, смартфонів, ноутбуків та інших цінних речей. Оскільки такі правила набули чинності після продовження санкцій ЄС проти росії в липні цього року.

Розпродала корів і навчилася водити авто: історія волинянки, яка чекає з війни чоловіка і двох синів. ВІДЕО

Жителька села Сільце на Волині 46-річна Тамара Рибчук чекає з війни чоловіка і двох старших синів, які пішли у військо з перших днів повномасштабного вторгнення.

Українські воїни звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки

Українські захисники звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, що на Донеччині.

Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні

Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України − лише за минулу захисники знищили 580 загарбників, 12 ББМ та 6 танків ворога.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у Facebook вранці 11 вересня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.23 орієнтовно склали:

• особового складу − близько 269 210 (+580) осіб,
• танків − 4 560 (+6) од,
• бойових броньованих машин − 8 767 (+12) од,
• артилерійських систем − 5 839 (+28) од,
• РСЗВ − 760 (+0) од,
• засобів ППО − 512 (+3) од,
• літаків − 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 316 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 628 (+35) од,
• крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
• кораблів/катерів − 19 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 8 370 (+32) од,
• спеціальної техніки − 877 (+5) од.

Дані уточнюються.

Архієпископ з Волині отримав від Залужного нагрудний знак «За сприяння війську»

Архієпископ Володимирський і Нововолинський Матфей отримав від Залужного нагрудний знак «За сприяння війську».

Україна повернула під контроль «вишки Бойка» в Чорному морі, які були окуповані з 2015-го

Україна повернула під контроль так звані «Вишки Бойка».

Збірна України з футболу долучилася до благодійної ініціативи волинських волонтерів

Національна збірна України з футболу підтримала спільний збір для військових від волонтерського логістичного центру "Марлог" і громадської організації "Рестовратор".

Україна та Німеччина планують побудувати вітрову електростанцію навколо ЧАЕС

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок відвідала в понеділок у рамках свого візиту в Україну електропідстанцію в 50 кілометрів від Києва та висловилася за збільшення частки відновлювальної енергетики.

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Теги: Волинь, добрі новини
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