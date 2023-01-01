Добрі новини від ВолиньPost за 11 вересня

Завершується п'ятсот шістдесят п'ята доба повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України. Українці продовжують боротися як на полі бою так і на інших фронтах, зокрема на інформаційному. Щиро захоплюємося кожним і кожною, хто захищає кордони нашої Батьківщини, і тими, хто наближає перемогу тут, у тилу.Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує готувати підбірку добрих новин, а завдяки відважним і добросердним українцям та українкам вони є щодня. Наприклад, сьогодні, 11 вересня, ми писали про таке:Громадяни росії, які спробують перетнути кордон з Європейським союзом, можуть позбутися власних автомобілів, смартфонів, ноутбуків та інших цінних речей. Оскільки такі правила набули чинності після продовження санкцій ЄС проти росії в липні цього року.Жителька села Сільце на Волині 46-річна Тамара Рибчук чекає з війни чоловіка і двох старших синів, які пішли у військо з перших днів повномасштабного вторгнення.Українські захисники звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, що на Донеччині.Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України − лише за минулу захисники знищили 580 загарбників, 12 ББМ та 6 танків ворога.Про це інформує Генштаб ЗСУ у Facebook вранці 11 вересня.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.23 орієнтовно склали:• особового складу − близько 269 210 (+580) осіб,• танків − 4 560 (+6) од,• бойових броньованих машин − 8 767 (+12) од,• артилерійських систем − 5 839 (+28) од,• РСЗВ − 760 (+0) од,• засобів ППО − 512 (+3) од,• літаків − 315 (+0) од,• гелікоптерів − 316 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 628 (+35) од,• крилатих ракет − 1 455 (+0) од,• кораблів/катерів − 19 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн − 8 370 (+32) од,• спеціальної техніки − 877 (+5) од.Дані уточнюються.Архієпископ Володимирський і Нововолинський Матфей отримав від Залужного нагрудний знак «За сприяння війську».Україна повернула під контроль так звані «Вишки Бойка».Національна збірна України з футболу підтримала спільний збір для військових від волонтерського логістичного центру "Марлог" і громадської організації "Рестовратор".Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок відвідала в понеділок у рамках свого візиту в Україну електропідстанцію в 50 кілометрів від Києва та висловилася за збільшення частки відновлювальної енергетики.