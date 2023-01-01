Добрі новини від ВолиньPost за 11 вересня
11 вересень, 23:21
Завершується п'ятсот шістдесят п'ята доба повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України. Українці продовжують боротися як на полі бою так і на інших фронтах, зокрема на інформаційному. Щиро захоплюємося кожним і кожною, хто захищає кордони нашої Батьківщини, і тими, хто наближає перемогу тут, у тилу.
Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує готувати підбірку добрих новин, а завдяки відважним і добросердним українцям та українкам вони є щодня. Наприклад, сьогодні, 11 вересня, ми писали про таке:
У громадян росії при в'їзді до ЄС конфісковуватимуть автомобілі та цінні речі
Громадяни росії, які спробують перетнути кордон з Європейським союзом, можуть позбутися власних автомобілів, смартфонів, ноутбуків та інших цінних речей. Оскільки такі правила набули чинності після продовження санкцій ЄС проти росії в липні цього року.
Розпродала корів і навчилася водити авто: історія волинянки, яка чекає з війни чоловіка і двох синів. ВІДЕО
Жителька села Сільце на Волині 46-річна Тамара Рибчук чекає з війни чоловіка і двох старших синів, які пішли у військо з перших днів повномасштабного вторгнення.
Українські воїни звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки
Українські захисники звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, що на Донеччині.
Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні
Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України − лише за минулу захисники знищили 580 загарбників, 12 ББМ та 6 танків ворога.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у Facebook вранці 11 вересня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.23 орієнтовно склали:
• особового складу − близько 269 210 (+580) осіб,
• танків − 4 560 (+6) од,
• бойових броньованих машин − 8 767 (+12) од,
• артилерійських систем − 5 839 (+28) од,
• РСЗВ − 760 (+0) од,
• засобів ППО − 512 (+3) од,
• літаків − 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 316 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 628 (+35) од,
• крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
• кораблів/катерів − 19 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 8 370 (+32) од,
• спеціальної техніки − 877 (+5) од.
Дані уточнюються.
Архієпископ з Волині отримав від Залужного нагрудний знак «За сприяння війську»
Архієпископ Володимирський і Нововолинський Матфей отримав від Залужного нагрудний знак «За сприяння війську».
Україна повернула під контроль «вишки Бойка» в Чорному морі, які були окуповані з 2015-го
Україна повернула під контроль так звані «Вишки Бойка».
Збірна України з футболу долучилася до благодійної ініціативи волинських волонтерів
Національна збірна України з футболу підтримала спільний збір для військових від волонтерського логістичного центру "Марлог" і громадської організації "Рестовратор".
Україна та Німеччина планують побудувати вітрову електростанцію навколо ЧАЕС
Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок відвідала в понеділок у рамках свого візиту в Україну електропідстанцію в 50 кілометрів від Києва та висловилася за збільшення частки відновлювальної енергетики.
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Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує готувати підбірку добрих новин, а завдяки відважним і добросердним українцям та українкам вони є щодня. Наприклад, сьогодні, 11 вересня, ми писали про таке:
У громадян росії при в'їзді до ЄС конфісковуватимуть автомобілі та цінні речі
Громадяни росії, які спробують перетнути кордон з Європейським союзом, можуть позбутися власних автомобілів, смартфонів, ноутбуків та інших цінних речей. Оскільки такі правила набули чинності після продовження санкцій ЄС проти росії в липні цього року.
Розпродала корів і навчилася водити авто: історія волинянки, яка чекає з війни чоловіка і двох синів. ВІДЕО
Жителька села Сільце на Волині 46-річна Тамара Рибчук чекає з війни чоловіка і двох старших синів, які пішли у військо з перших днів повномасштабного вторгнення.
Українські воїни звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки
Українські захисники звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, що на Донеччині.
Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні
Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України − лише за минулу захисники знищили 580 загарбників, 12 ББМ та 6 танків ворога.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у Facebook вранці 11 вересня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.23 орієнтовно склали:
• особового складу − близько 269 210 (+580) осіб,
• танків − 4 560 (+6) од,
• бойових броньованих машин − 8 767 (+12) од,
• артилерійських систем − 5 839 (+28) од,
• РСЗВ − 760 (+0) од,
• засобів ППО − 512 (+3) од,
• літаків − 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 316 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 628 (+35) од,
• крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
• кораблів/катерів − 19 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 8 370 (+32) од,
• спеціальної техніки − 877 (+5) од.
Дані уточнюються.
Архієпископ з Волині отримав від Залужного нагрудний знак «За сприяння війську»
Архієпископ Володимирський і Нововолинський Матфей отримав від Залужного нагрудний знак «За сприяння війську».
Україна повернула під контроль «вишки Бойка» в Чорному морі, які були окуповані з 2015-го
Україна повернула під контроль так звані «Вишки Бойка».
Збірна України з футболу долучилася до благодійної ініціативи волинських волонтерів
Національна збірна України з футболу підтримала спільний збір для військових від волонтерського логістичного центру "Марлог" і громадської організації "Рестовратор".
Україна та Німеччина планують побудувати вітрову електростанцію навколо ЧАЕС
Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок відвідала в понеділок у рамках свого візиту в Україну електропідстанцію в 50 кілометрів від Києва та висловилася за збільшення частки відновлювальної енергетики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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