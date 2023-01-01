Сили ТрО отримали британські бронтеранспортери FV432

Сили ТрО отримали британські бронтеранспортери FV432
Силам ТрО ЗСУ передали

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Теги: ТрО, бронетранспортери, Україна, війна
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Сили ТрО отримали британські бронтеранспортери FV432
Сьогодні, 01:15
 0
12 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 11 вересня
11 вересень, 23:21
 0
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11 вересень, 22:46
 0
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