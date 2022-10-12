Україна отримає додаткові системи ППО





Про це повідомляє



"Готуємо посилення пакета оборонної підтримки від Німеччини. ППО, артилерія, техніка. Те, про що домовлялися з канцлером Шольцом. Те, про що сьогодні говорили з міністром закордонних справ Німеччини Бербок. Вона була з візитом в Україні. Зустрівся з нею сьогодні в Києві… Рухаємось також і з іншими нашими партнерами, зокрема щодо ППО. Додаткові системи в Україні будуть", - йдеться у зверненні.



Від кого саме, та які надійдуть системи ППО, Зеленський не уточнив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну надійдуть додаткові системи протиповітряної оборони.Про це повідомляє "Українська правда" , посилаючись на звернення Володимира Зеленського."Готуємо посилення пакета оборонної підтримки від Німеччини. ППО, артилерія, техніка. Те, про що домовлялися з канцлером Шольцом. Те, про що сьогодні говорили з міністром закордонних справ Німеччини Бербок. Вона була з візитом в Україні. Зустрівся з нею сьогодні в Києві… Рухаємось також і з іншими нашими партнерами, зокрема щодо ППО. Додаткові системи в Україні будуть", - йдеться у зверненні.Від кого саме, та які надійдуть системи ППО, Зеленський не уточнив.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію