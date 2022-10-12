Україна отримає додаткові системи ППО
Сьогодні, 03:41
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну надійдуть додаткові системи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на звернення Володимира Зеленського.
"Готуємо посилення пакета оборонної підтримки від Німеччини. ППО, артилерія, техніка. Те, про що домовлялися з канцлером Шольцом. Те, про що сьогодні говорили з міністром закордонних справ Німеччини Бербок. Вона була з візитом в Україні. Зустрівся з нею сьогодні в Києві… Рухаємось також і з іншими нашими партнерами, зокрема щодо ППО. Додаткові системи в Україні будуть", - йдеться у зверненні.
Від кого саме, та які надійдуть системи ППО, Зеленський не уточнив.
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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на звернення Володимира Зеленського.
"Готуємо посилення пакета оборонної підтримки від Німеччини. ППО, артилерія, техніка. Те, про що домовлялися з канцлером Шольцом. Те, про що сьогодні говорили з міністром закордонних справ Німеччини Бербок. Вона була з візитом в Україні. Зустрівся з нею сьогодні в Києві… Рухаємось також і з іншими нашими партнерами, зокрема щодо ППО. Додаткові системи в Україні будуть", - йдеться у зверненні.
Від кого саме, та які надійдуть системи ППО, Зеленський не уточнив.
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