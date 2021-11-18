Збірна України з футболу долучилася до благодійної ініціативи волинських волонтерів

Збірна України з футболу долучилася до благодійної ініціативи волинських волонтерів
Національна збірна України з футболу підтримала спільний збір для військових від волонтерського логістичного центру "Марлог" і громадської організації "Рестовратор".

Як розповіла у коментарі Суспільному керівниця "Марлогу", волонтерка Наталія Попова, перед матчем "Україна – Англія", який відбувся 9 вересня у Вроцлаві, українські футболісти залишили свої автографи на командних м'ячах і футболках, щоб допомогти волонтерам придбати партію турнікетів для військових.

Зі слів волонтерки, долучилися до благодійної ініціативи Андрій Шевченко, Сергій Ребров і такі провідні гравці, як Олександр Зінченко, Михайло Мудрик та Андрій Ярмоленко.

"Всі вони долучилися до підписів командних м'ячів і футболок для аукціону, який будуть спільно проводити "Марлог" і наші партнери ГО "Рестовратор" вже в Україні. Це будуть аукціони на благодійних вечорах", — говорить Наталія Попова.

Згодом футбольну атрибутику розіграють на аукціонах. Усі лоти та місця проведення благодійних вечорів, на котрих можна буде придбати мерчі та допомогти в зборі на турнікети для ЗСУ, зазначила Наталія Попова, оголосять додатково.

Окрім зустрічі з футболістами, сказала волонтерка, завдяки підтримці Федерації футболу України у Вроцлаві відбувся аматорський матч між українськими та англійськими вболівальниками з результатом 6:4 на користь України.
Збірна України з футболу долучилася до благодійної ініціативи волинських волонтерів

Також, додала керівниця волонтерського центру, Федерація футболу організувала заходи народної дипломатії і зустрічі фанклубів, під час яких волонтери розповідали про війну в Україні та роботу організацій, що допомагають ЗСУ.
Збірна України з футболу долучилася до благодійної ініціативи волинських волонтерів
Збірна України з футболу долучилася до благодійної ініціативи волинських волонтерів

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Теги: Збірна України, футбол, волонтери
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