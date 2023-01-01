Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Михайлом Марчуком

Михайлом Марчуком.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



У вівторок, 12 вересня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Героя Михайла Марчука, який загинув на війні.



Лучанин Марчук Михайло Васильович (28.09.1979 року народження) проходив військову службу в 1 прикордонному загоні Державної прикордонної служби України на посаді інспектора прикордонної служби вищої категорії – начальника відділення інспекторів прикордонної служби третьої прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування № 1.







Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 вересня відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у Луцькій міській раді.У вівторок, 12 вересня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Героя Михайла Марчука, який загинув на війні.Лучанин Марчук Михайло Васильович (28.09.1979 року народження) проходив військову службу в 1 прикордонному загоні Державної прикордонної служби України на посаді інспектора прикордонної служби вищої категорії – начальника відділення інспекторів прикордонної служби третьої прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування № 1. Загинув 9 січня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Соледар Донецької області.Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

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