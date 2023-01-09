На Донеччині загинув Герой з Луцька Михайло Марчук

На Донеччині загинув Герой з Луцька Михайло Марчук
Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув воїн з Луцька Михайло Марчук.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Марчук Михайло Васильович, 28.09.1979 року народження, проходив військову службу в 1 прикордонному загоні Державної прикордонної служби України (військова частина 9937) на посаді інспектора прикордонної служби вищої категорії – начальника відділення інспекторів прикордонної служби третьої прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування № 1.

Сержант Марчук Михайло Васильович загинув 09.01.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Соледар Донецької області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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