На Донеччині загинув Герой з Луцька Михайло Марчук

Михайло Марчук.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Марчук Михайло Васильович, 28.09.1979 року народження, проходив військову службу в 1 прикордонному загоні Державної прикордонної служби України (військова частина 9937) на посаді інспектора прикордонної служби вищої категорії – начальника відділення інспекторів прикордонної служби третьої прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування № 1.



Сержант Марчук Михайло Васильович загинув 09.01.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Соледар Донецької області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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