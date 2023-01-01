У Білорусі створюють власну приватну військову компанію на базі «вагнерівців»

У Білорусі створюють власну приватну військову компанію на базі «вагнерівців»
Найманцям ПВК "Вагнер", які не захотіли повертатися у рф, запропонували перейти до складу ПВК "ГардСервіс". Цю ПВК було створено у 2019 році спеціальним указом Олександра Лукашенка.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Білоруський маріонетковий режим створює власну приватну військову компанію на базі “вагнерівців” з рф.

Так, всім вагнерівцям в Білорусі, які не захотіли підписувати контракт з МО рф та їхати на війну в Україну, запропонували перейти до складу лукашенківської ПВК «ГардСервіс».

Остання постійно тренується в Маріній Горці Мінської області базі колишнього центру спеціальної підготовки «Динамо». Основне завдання ПВК залучення їх для протидії опозиції у випадку несприятливого політичного сценарію для Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, як повідомили у Центрі національного спротиву, вагнерівці залишають Білорусь через відсутність заробітку.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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