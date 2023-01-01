У Білорусі створюють власну приватну військову компанію на базі «вагнерівців»

Олександра Лукашенка.



Про це



Білоруський маріонетковий режим створює власну приватну військову компанію на базі “вагнерівців” з рф.



Так, всім вагнерівцям в Білорусі, які не захотіли підписувати контракт з МО рф та їхати на війну в Україну, запропонували перейти до складу лукашенківської ПВК «ГардСервіс».



Остання постійно тренується в Маріній Горці Мінської області базі колишнього центру спеціальної підготовки «Динамо». Основне завдання ПВК залучення їх для протидії опозиції у випадку несприятливого політичного сценарію для Олександра Лукашенка.



Нагадаємо, як повідомили у Центрі національного спротиву,



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