Вагнерівці залишають Білорусь через відсутність заробітку





Про це



Причиною є відсутністю фінансування зі сторони рф. Відтак частина найманців підписала контракт і відбула в країни Африки, частина пішла у відпустку, але планує або перейти в інші терористичні структури або взагалі звільнитися.



Тим часом режим в Білорусі поки не задовольняє інструкторів з “вагнера” своїм рівнем оплати за послуги, в результаті більшість інструкторів не планує залишатися в країні надовго.



Нагадаємо, раніше терористи з “пвк “вагнер” імітували прибуття до району автодорожнього пункту пропуску Піщатка у Берестейській області Білорусі. Близько 250 бойовиків здійснювали маневри вздовж кордону аби розтягнути польські війська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білоруське підпілля фіксує зменшення терористів з “пвк “вагнер” на території країни з 5,8 тис. до 4,4 тис.Про це пише Центр національного спротиву з посиланням на дані білоруського підпілля.Причиною є відсутністю фінансування зі сторони рф. Відтак частина найманців підписала контракт і відбула в країни Африки, частина пішла у відпустку, але планує або перейти в інші терористичні структури або взагалі звільнитися.Тим часом режим в Білорусі поки не задовольняє інструкторів з “вагнера” своїм рівнем оплати за послуги, в результаті більшість інструкторів не планує залишатися в країні надовго.Нагадаємо, раніше терористи з “пвк “вагнер” імітували прибуття до району автодорожнього пункту пропуску Піщатка у Берестейській області Білорусі. Близько 250 бойовиків здійснювали маневри вздовж кордону аби розтягнути польські війська.

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