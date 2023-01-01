Вагнерівці залишають Білорусь через відсутність заробітку
Сьогодні, 20:29
Білоруське підпілля фіксує зменшення терористів з “пвк “вагнер” на території країни з 5,8 тис. до 4,4 тис.
Про це пише Центр національного спротиву з посиланням на дані білоруського підпілля.
Причиною є відсутністю фінансування зі сторони рф. Відтак частина найманців підписала контракт і відбула в країни Африки, частина пішла у відпустку, але планує або перейти в інші терористичні структури або взагалі звільнитися.
Тим часом режим в Білорусі поки не задовольняє інструкторів з “вагнера” своїм рівнем оплати за послуги, в результаті більшість інструкторів не планує залишатися в країні надовго.
Нагадаємо, раніше терористи з “пвк “вагнер” імітували прибуття до району автодорожнього пункту пропуску Піщатка у Берестейській області Білорусі. Близько 250 бойовиків здійснювали маневри вздовж кордону аби розтягнути польські війська.
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Про це пише Центр національного спротиву з посиланням на дані білоруського підпілля.
Причиною є відсутністю фінансування зі сторони рф. Відтак частина найманців підписала контракт і відбула в країни Африки, частина пішла у відпустку, але планує або перейти в інші терористичні структури або взагалі звільнитися.
Тим часом режим в Білорусі поки не задовольняє інструкторів з “вагнера” своїм рівнем оплати за послуги, в результаті більшість інструкторів не планує залишатися в країні надовго.
Нагадаємо, раніше терористи з “пвк “вагнер” імітували прибуття до району автодорожнього пункту пропуску Піщатка у Берестейській області Білорусі. Близько 250 бойовиків здійснювали маневри вздовж кордону аби розтягнути польські війська.
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