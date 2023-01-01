Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 серпня

У неділю, 20 серпня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів вдень, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.У Луцьку - вночі 17-19°, вдень 30-32°.20 серпня вшановується пам'ять святого Марина воїна; преподобного Пимена Печерського. У народі існувала така приказка відносно цього дня: "Пимени-Марини – не шукай у лісі малини". З цього дня закінчуються літні грози й починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.