Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 серпня
У неділю, 20 серпня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів вдень, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.

У Луцьку - вночі 17-19°, вдень 30-32°.

Народний прогноз погоди: 20 серпня вшановується пам'ять святого Марина воїна; преподобного Пимена Печерського. У народі існувала така приказка відносно цього дня: "Пимени-Марини – не шукай у лісі малини". З цього дня закінчуються літні грози й починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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