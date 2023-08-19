Голова СБУ Малюк розповів, як двічі підривали Кримський міст

Василь Малюк.



"Для того, щоб непомітно довезти 21 тонну вибухівки до мосту, співробітники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою. Рулони такої плівки, за легендою спецоперації, і мала офіційно перевозити вантажівка", – сказав Малюк, пише



У Службі безпеки оприлюднили унікальні фото підготовки до підриву Кримського моста. За словами Малюка, працівники СБУ спеціально підібрали таку товщину плівки, щоб сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку.



Окрім того, СБУ "обійшла" спеціальні глушилки на Кримському мосту, які збивають GPS-координати. Тож 8 жовтня 2022‑го вантаж "плівки" злетів у повітря на середині мосту.



"Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стільки росіян!", – розповідає Василь Малюк.



Він також зазначив, що в організації другої атаки на Кримський міст в липні 2023 року велику роль зіграв офіцер на позивний "Хантер". Він доклав багато зусиль для створення морських дронів, які й підірвали один із символів путінського режиму. Кількість вибухівки на дронах довели до 850 кг гексогену. Також модернізували систему управління безпілотниками, отримавши якісно новий зразок надводного "месника". Дистанційно керовані плавзасоби-камікадзе, зроблені з унікального матеріалу, непомітного для ворожих РЛС. Їх конструкція передбачала три види управління і самознищення в разі необхідності.



"Це було непередаване відчуття. Коли стався вибух, ми дуже голосно кричали, тому що напруга всередині була величезною", – згадує Малюк.



Він наголосив, що Кримський міст — це законна мета для України і що Женевські конвенції, які регламентують правила ведення воєн, не містять заборони атакувати такого роду об’єкти.



Нагадаємо, за рік на Кримському мосту двічі сталися вибухи. Вперше – 8 жовтня 2022 року. Внаслідок вибуху зазнало пошкоджень залізничне полотно мосту й зруйновано кілька прольотів його автомобільної частини. У РФ стверджували, що вибухнула вантажівка, унаслідок чого спалахнули цистерни з паливом. Російські ЗМІ повідомляли про чотирьох загиблих. Автомобільний рух мостом відновили в лютому 2023 року, залізничний – у травні.



Другий вибух стався 17 липня. Повідомляли про загибель сімейної пари з Бєлгородської області, яка в момент вибуху їхала мостом. Унаслідок події було серйозно пошкоджено два прольоти мосту.

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