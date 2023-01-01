У Луцьку провели в останню дорогу загиблого Героя Миколу Орєховського. ФОТО

Жителі Луцької громади віддали данину шани загиблому військовослужбовцю, який поліг у війні з російськими окупантами. Сьогодні, 19 серпня, Героя відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Лучанин Орєховський Микола Романович (11.10.1971 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Помер 16 серпня внаслідок отриманих поранень під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Першотравневе Куп’янського району Харківської області.Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом.Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Місцем останнього спочинку Миколи Орєховського стала Алея почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.